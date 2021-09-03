Японская принцесса Мако отказалась от 1,3 млн долларов ради свадьбы с любимым. Фото

29-летняя племянница императора Японии принцесса Мако отклонила выплату в сумме 1,3 миллиона долларов от японского правительства, принадлежащую ей за выход из монаршей семьи. На такой шаг она пошла ради ускорения свадьбы со своим женихом Комуро.

Об этом сообщает Insider. Известно, что после женитьбы с "простолюдином" Мако потеряет статус члена императорской семьи и переедет в США к своему возлюбленному. Комуро в это время ожидает результаты экзаменов и планирует строить адвокатскую карьеру в Нью-Йорке.

Пара познакомилась в далеком 2012 году в Международном христианском университете, а уже через год обручилась. Официально об этом стало известно только в 2017 году. Некоторое время Мако и Комуро встречались на расстоянии, ведь принцесса училась в Англии.

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Такая новость вызвала противоречивые отзывы и внутрисемейные конфликты. Поэтому свадьба постоянно откладывалась на неопределенный срок. В 2021 году Мако приняла решение отказаться от правительственных "подарков" в виде 1,3 миллионов долларов, взятых из налоговых выплат японских граждан. Такой шаг должен ускорить церемонию, которую молодые люди планируют сделать очень скромной.

Напомним, что это не первый случай, когда женщина отказалась от своего монаршего статуса ради любви. Принцесса Аяко, двоюродная племянница императора, вышла замуж за сотрудника судоходной компании Кея Морию и родила от него ребенка.

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