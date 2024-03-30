Яна Соломко, сидевшая на двух стульях и певшая оккупантам, публично оправдалась и попросила ее не осуждать

Украинская певицаЯна Соломко, во время полномасштабной войны развлекавшая россиян своими песнями, впервые оправдалась за "сиденья на двух стульях". Финалистка проекта "Холостяк-1" на украинском языке в закрытом для украинцев профиле призналась в любви Украине, но заявила, что вину за работу в РФ в 2022/23 годах не чувствует и вообще якобы обязана была закрыть все рабочие вопросы в террористической стране.

Соломко выдала, что действовала по контракту, поэтому осуждать ее за это никто не имеет права. Такой пост с нелепыми оправданиями появился на ее странице после свадьбы.

Следует напомнить, что до недавнего времени украинка выкладывала фото из РФ и продолжала там творить. Одна из ее песен, выпущенная 22 февраля 2023 года, накануне первой годовщины полномасштабного вторжения, рассказывает о переживаниях за судьбу любимого, который "вернется с победой".

Клип был снят в РФ, в кадре появляется монумент "Героям-панфиловцам", а продюсером видео стал предатель Юрий Бардаш, который тогда уже жил в России и поливал грязью Украину. Под клипом есть ряд российских номеров и предложение дать концерт, а трек был выпущен на российских музыкальных площадках. Нет никаких сомнений, что он был написан для поддержки российских женщин, ожидающих своих мужчин-террористов с войны в Украине.

Вот как это объясняет Соломко: "Я переехала в Россию в 2018 году, до войны (не во время войны), и это было полностью профессиональное решение. У меня были договорные обязательства. Во время войны находиться в России как украинке было сложно. В конце концов мне удалось закончить контракт и уехать из России в США.Россия не была моей Родиной. Я украинка, и это никогда не изменится, кто бы и что ни говорил, и не писал. До и после начала войны я делала то, что должна была делать как профессионал, имеющий юридический контракт, и это не подлежит ничьим осуждениям".

Очевидно, то, что многие другие звезды, работавшие и жившие в РФ, в 2022 году уехали, не убедило артистку сделать так же. К примеру, певец Макс Барских отменил все концерты и не компенсировал террористам ни копейки.

"Желаю всем остаться здоровыми, быть благодарными за то, что дает нам Бог, и радоваться жизни. Желаю миру Украине, как и каждому украинцу, проживающему в разных уголках мира. Украина в моих молитвах", – написала Соломко.

Еще она возразила, что ее муж – россиянин, назвав его "многонациональным человеком". Творчество предательница Украины решила бросить и посвятить себя семье. Относительно своего местонахождение, артистка призналась, что больше не будет жить в Майами, потому что переезжает в Европу.

Почему такая "искренняя" патриотка Украины не захотела вернуться на родину, за которую якобы молится, осталось тайной для ее подписчиков.

Ранее OBOZ.UA писал, что Соломко в июле 2022-го приняла участие в одном из московских концертов, во время которого со сцены цинично произнесла: "Мне очень приятно здесь быть".

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