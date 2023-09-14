Пела для оккупантов, а потом убежала за границу и заговорила по-украински: где сейчас предательница Яна Соломко

Певица Яна Соломко, которая родилась в поселке Чутово Полтавской области и всю жизнь прожила в Украине, но выбрала сторону страны-агрессора, сбежала из РФ и заговорила на родном языке. Еще недавно она в песне уверяла, что "будет ждать оккупантов с победой", а уже сейчас пользуется благами цивилизованной Америки, куда заботливо перевезла единственную дочь.

Видео дня

Все свои посты в Instagram, закрытом для пользователей из Украины, артистка писала на русском языке. Только в том, что датирован 1 сентября 2023 года, все изменилось. OBOZREVATEL расскажет, куда переехала запроданка, и напомнит, что она говорила о войне (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Где сейчас Яна Соломко и как она "переобулась"

Провожая дочь в школу, Соломко неожиданно вспомнила украинский язык и подписала фото: "З Днем знань". Мотив этого решения остается непонятным, ведь, как мы писали ранее, украинцы не видят посты предательницы, а россияне не понимают украинский язык.

Как можно увидели из соцсетей певицы, она уехала в Америку. В солнечном Майами, штат Флорида, будет получать знания ее 7-летняя дочь Кира. Почему-то мама не захотела, чтобы девочка училась в России.

Что певица говорила о войне

Артистка переехала в РФ незадолго до полномасштабного вторжения. Фанатам она жаловалась, что не может обеспечить ребенку достойное будущее, работая в Украине, хотя именно на родине артистка снискала славу.

24 февраля 2022 года на ее странице появился антивоенный пост с видео, где артистка слезно просила мира для Украины. После единственного публичного призыва Соломко исчезла из медийного пространства на 5 месяцев, а вернулась уже в приподнятом настроение.

Звезда показала, как веселится в России и ведет светскую жизнь, а впоследствии шокировала соотечественников позорным и циничным клипом в поддержку оккупантов и их жен.

Песня фанатки Путина рассказывает о переживаниях за судьбу любимого, который "выполняет свой долг перед Россией". Кстати, в клипе появляется монумент "Героям-панфиловцам", а продюсером видео стал предатель Юрий Бардаш.

Ранее OBOZREVATEL писал, что восхвалявшие оккупантов комики из РФ получили резкий ответ от казахов. В Казахстане взбунтовались против выступления команды КВН "Камызяки", которые планировали подзаработать в стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!