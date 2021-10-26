Как менялся эталон женской красоты на протяжении столетия. Фото

Какой он, эталон женской красоты? Худоба или пышные формы, короткие или длинные и густые волосы, блондинки или брюнетки. За сотни лет идеал внешности постоянно менялся. А это значит, что красота девушек многогранна. Все "стандарты" по поводу того, какой должна быть женская привлекательность – субъективные.

Читайте в материале OBOZREVATEL, как за последние 100 лет менялись убеждения относительно того, как должна выглядеть женщина. Иными словами: как мода навязывала людям видение этого идеала.

В это время во многих цивилизованных странах женщины уже ходили на голосование и начали активно бороться за равноправие с мужчинами. Они не только стали более независимыми, но и могли иногда быть более откровенными в социуме, чем это было раньше.

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Красавицы носили корсеты и платья, немного обнажая плечи. Эталоном красоты в 1910-е годы стали леди с тонкой талией, округлыми бедрами и пышным бюстом. Например, образцом такого "идеала" была бельгийская актриса Камилла Клиффорд.

Всего за 10 лет женщины стали больше экспериментировать с внешностью. Они надевали прямые свободные платья чуть ниже колен, и имели короткие волосы.

В то время наиболее привлекательными считались девушки с маленьким бюстом и бедрами, а также с тонкой талией. Они любили яркий макияж и носили слишком много украшений: ожерелье, перстни, серьги и браслеты. Самыми сексуальными частями тела считались руки и ключицы.

Женственные девушки с грацией считались наиболее привлекательными. В центре внимания были те леди, которые имели изящную худую фигуру. Для осиной талии они носили неудобные корсеты – все для того, чтобы соответствовать "стандартам" красоты.

Красавицы надевали шелковые юбки (спереди короче, чем сзади). А еще Коко Шанель ввела в моду брюки, жилет и маленькое черное платье.

Это военные годы. Тогда женщины-"эталоны красоты" имели спортивное и подтянутое тело. Они были хрупкими и одновременно сильными, коротко подстригали волосы и наносили минимум косметики. Тогда ценилась естественная красота.

Девушки носили платья прямого покроя, юбки, пиджаки с квадратными плечами и туфли с толстыми каблуками. Леди разнообразили свой стиль шляпами и поясами.

Это времена, когда эталоном красоты были девушки с округлыми формами и пышной грудью. Например, Мэрилин Монро. Красавицы часто надевали одежду, которая подчеркивает зону декольте. Они носили широкие юбки, круглые клипсы и жемчуг. Также стали больше следить за модными тенденциями, чем это было раньше.

В это время эталонами красоты стали худые леди невысокого роста или даже миниатюрные. К примеру, супермодель Лесли Хорнби (Твигги). Красавицы начинают носить мини-юбки и надевать на голову обручи. Трендовая прическа 1960-х – пышная, как в Брижит Бардо.

Девушки начинают активнее заниматься спортом, ведь эталоном красоты стали подтянутые фигуры. Они надевают яркие или пастельных оттенков платья, брючные костюмы и джинсовую одежду. Прически делают уже не такими пышными, как раньше.

"Стандартами красоты" были манекенщицы и супермодели с длинными ногами. Они делали высокие прически и наносили яркий макияж. Красавицы активно копировали стиль своих кумиров с диско или рок-культуры. Они надевали яркие лосины, пиджаки с массивными плечами и романтические блузы с бантами.

В моде были худые девушки: с хорошо заметными скулами, худыми ногами и маленьким бюстом. Они носили джинсы, футболки с любимыми музыкальными группами, куртки-косухи, мини-юбки и длинные пиджаки. Часто можно было увидеть модниц с чокером на шее.

Самыми красивыми считали девушек со спортивной фигурой, крепким прессом и округлыми бедрами. Например, Бритни Спирс или Кристина Агилера. Они часто надевали обувь на высоких каблуках, джинсы, широкие брюки или шорты и приталенный топ с глубоким декольте. Трендовые аксессуары в то время – бижутерия и ремни.

Постепенно сообщество пришло к выводу, что эталоном красоты являются все девушки: каждая имеет свои особенности, которые привлекают. Красавицами считаются женщины "90-60-90", размера "плюс", худые и с пышными формами, брюнетки, рыжие, блондинки и шатенки, с длинными и коротким волосами, высокие и миниатюрные... Словом, все девушки вписываются в "стандарты" красоты.

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