От натуральности до красных губ: стилист показала тренды макияжа 2021/2022

Стилист Екатерина Полякова рассказала, что в сезоне 2021/2022 на пике популярности в макияже будет натуральность, дерзкие стрелки и цветные тени. Также в тренде остается смоки-айс.

По словам эксперта, главное, что нужно понимать: не переусердствуйте, выберите что-то одно, на чем хотите сделать акцент – губы или глаза. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Этот тренд остается самым популярным. Главное, не превращать лицо в натянутую маску без единого изъяна.

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Размашистые, фигурные, цветные стрелки будут в тренде. Главное, чтобы они были единственной точкой притяжения. Плюс тени, плюс губы – стилист не рекомендует сочетать.

Особенно интересно они смотрятся, если нанесены нестандартно. Опять же без выделения бровей, ресниц и губ.

В тренде дымчатые смоки. Ключевой момент – без туши, акцента на глаза достаточно. Для вдохновения посмотрите показы Chanel, Givenchy и Dior.

Красные губы без ничего – тренд этого сезона. Акцент делайте на губах, а глаза не выделяйте. Также важно не выводить идеально четкий контур губ.

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