'Як умру, то поховайте': в сети вспомнили, как Ален Делон читал 'Заповіт' Тараса Шевченко. Видео

После новости о смерти легендарного актера фильмов "Красный круг" и "Самурай" Алена Делона в сети вспомнили видео, датированное 2022 годом, когда он зачитал "Заповіт" Тараса Шевченко во французской адаптации. Известно, что звезда с начала полномасштабной войны РФ поддерживал Украину и это декламирование было одним из этих проявлений.

Видео дня

В то время он являлся участником проекта солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины во Франции. В его рамках Делон зачитывал поэзию Кобзаря, а видео с выступлением обнародовали на YouTube.

Из уст звезды звучали первые несколько строк "Заповіта", переведенные на французский язык:

Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Як понесе з України

У синєє море

"Уникальная встреча с уникальным человеком... Радуемся, что стали свидетелями этой исторической записи в Париже. Вскоре широкая общественность во Франции и далеко за ее пределами увидит результаты этой франко-украинской культурной коллаборации. Спасибо Алену Делону за столь мощный жест солидарности с Украиной" – комментировали событие представители украинского посольства во Франции.

В частности, в 2022 году в эфире французского телеканала TV5 Monde киноактер общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обменялись дружескими комплиментами: глава государства в память его бывшей актерской карьеры ответил, что никогда не был таким гениальным актером, как его собеседник, а француз заметил, что ему не стать столь достойным президентом.

Тогда Ален Делон пообещал приехать в Украину. И хоть этого не произошло, но актер в начале этого года получил орден "За заслуги" в благодарность за мощную поддержку нашего государства.

Ранее OBOZ.UA подробнее писал, как Ален Делон помогал Украине и армии. Он увлекался нашим народом, военными, президентом и читал стихи классиков украинской литературы.

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