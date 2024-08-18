"Як умру, то поховайте": в сети вспомнили, как Ален Делон читал "Заповіт" Тараса Шевченко. Видео
После новости о смерти легендарного актера фильмов "Красный круг" и "Самурай" Алена Делона в сети вспомнили видео, датированное 2022 годом, когда он зачитал "Заповіт" Тараса Шевченко во французской адаптации. Известно, что звезда с начала полномасштабной войны РФ поддерживал Украину и это декламирование было одним из этих проявлений.
В то время он являлся участником проекта солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины во Франции. В его рамках Делон зачитывал поэзию Кобзаря, а видео с выступлением обнародовали на YouTube.
Из уст звезды звучали первые несколько строк "Заповіта", переведенные на французский язык:
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
"Уникальная встреча с уникальным человеком... Радуемся, что стали свидетелями этой исторической записи в Париже. Вскоре широкая общественность во Франции и далеко за ее пределами увидит результаты этой франко-украинской культурной коллаборации. Спасибо Алену Делону за столь мощный жест солидарности с Украиной" – комментировали событие представители украинского посольства во Франции.
В частности, в 2022 году в эфире французского телеканала TV5 Monde киноактер общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обменялись дружескими комплиментами: глава государства в память его бывшей актерской карьеры ответил, что никогда не был таким гениальным актером, как его собеседник, а француз заметил, что ему не стать столь достойным президентом.
Тогда Ален Делон пообещал приехать в Украину. И хоть этого не произошло, но актер в начале этого года получил орден "За заслуги" в благодарность за мощную поддержку нашего государства.
Ранее OBOZ.UA подробнее писал, как Ален Делон помогал Украине и армии. Он увлекался нашим народом, военными, президентом и читал стихи классиков украинской литературы.
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