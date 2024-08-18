Бог сказал: 'Снято!' Умер легендарный Ален Делон

Французский актер, звезда фильмов "Красный круг" и "Самурай" Ален Делон умер 18 августа. Секс-символу европейского кинематографа 60-80-х было 88 лет.

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Причины смерти легендарного актера не сообщают. Как пишет французское медиа Le Figaro, он якобы готовился к предстоящей смерти, когда множество раз умирал на экране.

"Можно сказать, что он был готов к этому. Ален Делон столько раз умирал на экране, что это, пожалуй, казалось последним выстрелом. Бог, являющийся плохим сценаристом, сказал: "Снято!" Делон не встал. Он больше не будет управлять кетчем на пленэре", – сообщает медиа.

Месяц назад дочь Делона – Анушка – рассказала, что несмотря на признание актера недееспособным он остается красивым, ухоженным и элегантным. Было известно, что звезда якобы болел раком и боролся с болезнью Альцгеймера.

Однако, как сообщают дети Делона изданию AFP, актер ушел на тот свет у себя дома.

"Ален Фабьен, Анушка, Энтони и (его собака) Лубо с глубокой грустью сообщают о смерти своего отца. Он мирно отошел в вечность в своем доме в Душе, в окружении троих детей и семьи. Его семья просит вас любезно уважать его частную жизнь в это мучительное время траура", – говорилось в заявлении.

У Алена Делона осталось трое детей: дочь Анушка и сыновья Ален Фабьен и Энтони.

Известно, что в 2019 году актер пережил инсульт, что сильно отразилось на его здоровье. После этого между его детьми начались столкновения о том, как лучше заботиться об отце. Они неоднократно высказывались о "критическом" состоянии отца. Сын Энтони говорил, что это Рождество было "последним" для актера. Как видим, оно действительно стало для него последним.

В том году Алена Делона почтили в Каннах. Там он получил Золотую пальмовую ветвь за всю свою карьеру.

"Сегодняшний вечер – это немного посмертное чествование, но при моей жизни. Я собираюсь уйти, но я не уйду, не поблагодарив вас", – говорил он тогда.

Перед карьерой актера Делон работал грузчиком в порту Ле-Галле. Тогда актер Жан-Клод Бриали обратил внимание на внешность новолуния и пригласил его на Каннский кинофестиваль. Там он получил свои первые кинопроекты. В 1957 году Ален Делон сыграл свою первую роль в фильме Quand la femme s'en mêle.

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