'Я плачу вместе с вами': как Ален Делон поддерживал Украину в войне с РФ

Легендарный французский актер Ален Делон, умерший 18 августа, был одним из тех известных в мире людей, которые выражали поддержку Украине и ее армии. Он восхищался нашим народом, военными, президентом и читал стихи классиков украинской литературы.

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Также секс-символ европейского кинематографа 60-80-х говорил, что стал бы в ряды ВСУ, будь на 50 лет моложе. OBOZ.UA решил напомнить об отношении актера к Украине в трудные времена войны с РФ.

Так, в сентябре 2022 года легендарный актер пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и зачитал отрывок из "Заповіта" Тараса Шевченко. Это стало частью программы, посвященной Украине, которую Ален Делон записал для французского канала TV5 Monde.

Собеседники обменялись трогательными комплиментами в адрес друг друга, а после обмена любезностями продолжили интервью.

Владимир Зеленский сказал: "Я никогда не был таким большим актером, как вы. Вы мой авторитет". На что француз ответил словами поддержки ему и всем украинцам: "Я никогда не буду таким блестящим и достойным президентом, как вы. Я плачу вместе с вами".

В финале разговора Ален Делон признался: "Если бы был на 50 лет моложе, я бы вступил в армию Украины". Он выразил восхищение украинскими Вооруженными силами и всей нацией. Еще легендарный актер зачитал шевченковский "Заповіт" на французском языке, что сохранилось в видеозаписи.

Перед этим Ален Делон получил официальное приглашение от Зеленского посетить Украину и признался, что приедет, как только состояние его здоровья улучшится – за два года до того актер пережил инсульт.

Побывать в Украине легенда кино так и не успел. Месяц назад его дочь Анушка говорила: несмотря на признание недееспособным, ее отец остается красивым, ухоженным и элегантным. Отмечалось, что он болел раком и боролся с болезнью Альцгеймера.

Сердце Алена Делона остановилось 18 августа 2024 года на 89 году жизни. И хотя причину его смерти не сообщают, многие СМИ пишут, будто он готовился к ней, когда множество раз умирал на экране.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2023 года скончался легендарный грузинский актер и музыкант Вахтанг Кикабидзе. Артист был настоящим другом Украины, после полномасштабного вторжения он открыто осудил действия путинского режима.

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