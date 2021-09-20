Яблоки, распылитель и сухие духи: Тина Кароль раскрыла содержимое своей сумки. Видео
Известная украинская певица Тина Кароль раскрыла секрет, что находится в ее сумке. Среди содержимого есть косметика, украшения и особенный фрукт.
Одним из первых предметов из сумки певица достала яблоко, которое она сорвала со своего сада. Также артистка рассказала для Vogue, что в ее сумке нет блокнотов или книг, поскольку все уже находится в смартфоне (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Я давно перестала записывать на бумажках. Научилась в заметках все оформлять, таблицы создавать, потому что сегодня современная деловая бизнес-вумен не может по-другому", – сказала Тина Кароль.
Знаменитость стала показывать предметы, в том порядке, с которого начинала бы день. По ее словам, сначала она делает макияж, который наносит прямо в пути. Из сумки Тина достала светоотражающий крем, благодаря которому может сиять и выглядеть, будто бы вернулась с отпуска.
После этого, Тина достала распылитель тона для лица, из-за которого ее часто останавливают на пограничном контроле.
"Это пистолет для мейка, распылитель тона. Он удобен тем, что есть зарядка, можно брать в путешествия с собой всегда", – сказала Тина.
Далее она показала, что в сумке лежат бальзам для губ нюдового оттенка, гель для бровей, помада красного цвета и уход за ногтями. Еще один немаловажный предмет в сумке у Тины Кароль – сухие духи.
Обзор певица завершила аксессуарами в виде сережек, который она использует чаще всего.
Коротко о знаменитости:
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица, актриса, телеведущая, общественный деятель. Народная артистка Украины. Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015 и 2018 годов по версии YUNA.
В 2008 году тайно вышла замуж за продюсера Евгения Огира, а спустя 9 месяцев у пары появился первенец. Мальчика назвали Вениамином. Вскоре избраннику Тины поставили диагноз о неизлечимой болезни – рак желудка. В апреле 2013 он умер.
Певица была тренером на шоу "Голос Страны" и "Голос Дети". Также она представляла Украину на конкурсе "Евровидение-2006".
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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тина Кароль поделилась с поклонниками редкими снимками, на которых засветила свою маму Светлану Либерман с десертом в руках.