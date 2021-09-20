Тина Кароль показала редкие фото с мамой

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками редкими снимками, на которых засветила свою маму Светлану Либерман. Сначала женщина позировала с десертом в руках, а затем вместе с дочерью.

Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Кадры исполнительница разместила в честь дня рождения мамы.

На одном из фото Светлана Либерман позировала с десертом в руках, из которого горела праздничная свеча. На другом снимке Кароль прогуливалась по улице с мамой и в это время сделала селфи. Светлана была одета в серый костюм, а сама певица засветилась без макияжа и в домашнем образе.

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Пользователям сети очень понравились редкие фото Кароль с мамой. Многие засыпали женщину поздравлениями с днем рождения и отметили, что певица – копия мамы.

"Тина копия мамы, похожи", "Поздравляю и желаю всего самого наилучшего в ее жизни", "С днем рождения! Долгих лет жизни и огромного здоровья", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Звезда украинской эстрады – Тина Кароль (Татьяна Либерман) – родилась в поселке Оротукан (Магаданская область) в семье инженеров.

Когда ей исполнилось 7 лет, ее семья переехала в Ивано-Франковск, где она стала учиться в школе и посещать уроки вокала. После 9 класса отправилась в Киев и поступила в высшее музучилище им. Р.М. Глиэра (ныне муниципальная академия музыки).

В 2003 году композитор Александр Злотник утвердил способную студентку на роль Маргарет в мюзикле "Экватор" и тогда ей двери в шоу-бизнес были открыты.

Тина является не только известно певицей, но еще и телеведущей, актрисой и общественным деятелем. Имеет звание "Народной артистки Украины". Была тренером вокального шоу "Голос Страны", "Голос Дети", танцевального шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тина Кароль рассказала своим поклонникам некоторые факты о себе и личной жизни. В том числе купалась ли она голой в океане, почему забывает слова песен на сцене и был ли у нее роман с двумя мужчинами одновременно.