Не только 'Фортеця Бахмут'. Лидер O.Torvald назвал еще одну песню-пример 'искусственного патриотизма' и похвалил Хлывнюка

Лидер группы O.Torvald и военный Женя Галич назвал еще одну песню, которая кажется ему примером "искусственного патриотизма" в отечественной музыке. Артист подчеркнул, что речь идет не об авторе, которого он уважает, а лишь о его личном восприятии трека.

Ранее фронтмен рокеров рассказывал, что "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" кажется ему спекулятивной, а теперь в список добавился еще один украинский хит – в этот раз Артема Пивоварова. О своем видении некоторых песен исполнитель рассказал в эфире М1.

"Я не против песен, которые написаны в начале полномасштабки, скажем, для поднятия боевого духа. Я не против патриотических песен. У Kozak System есть несколько песен, которые написаны еще до полномасштабки, у Александра Чемерова есть какие-то песни. Я верю Андрею Хлывнюку, который спел "Червону калину" не для того, чтобы пиарнуться, а просто ее спел", – начал Женя Галич.

Однако некоторые патриотические песни ему не понравились. Ранее он называл "Фортецю Бахмут" хайпожерством, ведь она была записана именно в то время, когда шли ожесточенные бои за город. За это на коллегу якобы обиделся лидер "Антитіл" Тарас Тополя.

"Творчество группы "Антитіла" мне не все нравится, но есть треки, которые мне нравятся. Мне не нравится песня "Фортеця Бахмут" из-за того, что она написана во время освобождения Бахмута. Я понимаю, что у них были патриотические мотивы, но может она мне не нравиться?" – спросил певец.

Он подчеркнул, что трек о многострадальном городе – не единственный, не понравившийся фронтмену, хотя среди украинцев эти песни стали хитами.

"Мне не нравится "Жовто-блакитне серце" Артема Пивоварова. Я знаю, что это суперхит, я к Артему хорошо отношусь. Он мой братец. Но я к этой песне тоже осторожно отношусь. Это не хейт ради хейта. На меня Тарас обиделся какого-то х*ра . Я не понимаю, почему он обиделся", – удивился певец и призвал музыкантов не держать на него зла.

Ранее OBOZ.UA писал, что Женя Галич и глава детского благотворительного фонда Good Donations Татьяна Сохар объединились ради важной цели – помощи детям. Как именно они будут собирать средства для пациентов клиники "Охматдет" – читайте по ссылке.

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