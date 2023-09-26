Хохотали и обнимались: Приходько снова оскандалилась из-за пропагандиста Диордица

Популярная украинская певица Анастасия Приходько не так давно нарвалась на серьезный хейт из-за дружеских фото с пророссийским "журналистом" Максом Назаровым (настоящее имя Назар Диордица), который работал на каналах кума Путина, коллаборанта Виктора Медведчука, где легитимировал российских боевиков на Донбассе. Впрочем, очевидно, жизнь артистку ничему не учит – она разместила новые снимки с пропагандистом, чем подтвердила свою дружбу с ним.

Кадрами звезда поделилась на личной странице в Facebook. Уже во второй раз, подписывая фото с Диордицей, певица оставила смайлики синего и желтого сердец, намекая, очевидно, на патриотическую позицию опального "журналиста".

Подписчики же в очередной раз напомнили Приходько, что бывших предателей не бывает, и если Назаров до 2022 года обвинял Украину в обострении конфликта с РФ, а также толеровал и даже прославлял пророссийских политиков, то его попытка "переобуться" уже после полномасштабного вторжения выглядит как минимум абсурдно. Ведь именно такие как Диордица "звали" в Украину "русский мир".

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На фотографиях Приходько весело хохочет в компании Назарова, а также обнимается с ним, продолжая смеяться. Судя по описанию, певицу так рассмешили разговоры с пропагандистом "о высоком".

Она написала: "Когда возвращаешься с гастролей, хочется поговорить "о высоком"… Лучше человека я не знаю! Кстати, я "крот" если что. Целлюлит у меня тоже есть".

А комментаторы в ответ на это пишут следующее: "Это уже что-то нездоровое. И я не о целлюлите", "Это же назарчик. Любитель русского мира. Фу", "Жирный ватник и ТП", "Это же каким упоротым надо быть, чтобы выставлять фото с русским пи***асом", "Анастасия, без обид, но у вас что-то с головой. Вы топите за Украину, но так искренне, без всяких мыслей, отдыхаете, да еще и выставляете свои фото с пророссийской х**ней".

Отметим, Макс Назаров, он же Назар Диордица – экс-ведущий пророссийских каналов "Наш" и NewsOne. Как отмечается в реестре предателей, во время обострения российско-украинской войны Диордица помогал обвинить в этом Украину. Он говорил, что россияне логически объясняют скопление собственных войск на границе, потому что Украина "провоцирует" возможным вступлением в НАТО. Также распространял фейки о притеснениях русского языка и нацизме, разжигал ненависть между украинцами, обвиняя жителей Львова в вандализме.

Также цитировал позицию, что санкции против России – это "русофобский мировой тренд", и отрицал, что Россия – сторона конфликта. Отрицал, что на Донбассе есть регулярные российские войска, и оправдывал российскую агрессию. Утверждал, что украинцы с временно оккупированных территорий лучше выберут Путина, чем Украину.

Как писал OBOZREVATEL, это не первый случай, когда Приходько раздражает подписчиков. Она грубо высказывается в сторону коллег, ссорилась с военным на дороге и представляла Россию на Евровидении. Обо всех скандалах артистки и конфликте с мамой – читайте в нашем материале.

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