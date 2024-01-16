'Я узнаю, кто твой комбриг': Валерий Харчишин рассказал об ультиматуме сыну-военному ВСУ, который ему соврал

аФронтмен украинской рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал, что уже очень давно не виделся со своим старшим сыном Иваном, который с первых дней полномасштабного вторжения взял в руки оружие и пополнил ряды ВСУ. В одном из последних интервью музыкант признался, что не общался с наследником более двух недель, поэтому очень волнуется за него. Впрочем, сейчас Иван хотя бы рассказывает отцу, где находится с бригадой, а раньше скрывал этот факт, чем заставлял звездного отца беспокоиться еще больше.

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Певец поделился, что в какой-то момент даже заподозрил сына во "лжи". Тот служит на севере, однако Харчишин начал предполагать, что Иван переместили в горячую точку, и он не рассказывает, чтобы не тревожить родителей. Деталями Харчишин поделился в интервью ЖВЛ.

"Мы не виделись очень давно. Переписываемся с ним, время от времени пытаемся встретиться, но не выходит. Он сейчас на севере. Когда я возвращаюсь с концертов, постоянно пишу: "Может быть, я заеду?" Он не колется, не говорит, где. Я уже начал волноваться и заподозрил его в том, что может он мне лжет – может, он сейчас уже в какой-то горячей точке, потому что об этом шла речь, но потом он мне сказал, что был во Франции на учебе. Я спросил: "Как учеба?" Он ответил, что это было больше похоже на то, когда делятся опытом и было непонятно, кто кого учил", – поделился рокер.

Впрочем, Харчишин не успокоился и все же решил выведать у сына, почему тот скрывает от него свое месторасположение. Дошло до ультиматума, который сам музыкант назвал "угрозой".

"Когда я заподозрил его в этой лжи, я уже решил, что должен узнать, кто его командир, комбриг, для того, чтобы понять, где они. Я, пожалуй, даже начал угрожать: "Если ты мне не скажешь, где ты, то я узнаю, кто твой комбриг, и узнаю, где ты. Поэтому говори прямо откровенно, где ты и что ты делаешь". Он мне признался, я успокоился, но последние несколько недель мы не общались", – признался Валерий.

Певец осознает, как тяжело его сыну в роли военного. Иван, по словам звезды, всю жизнь был пацифистом и никогда не хотел держать в руках оружие. Однако полномасштабное вторжение кардинально повлияло на его взгляды – бывший студент философского факультета понял, что хочет и должен защищать родной дом.

"24 февраля мы с ним попрощались, как и с моими младшими детьми. Они поехали дальше на запад. Старший вышел в Житомире и 25 февраля он уже был с оружием. Он окончил философский факультет в Шевченко, и был очень далек от оружия... Он сейчас больше воюет с собой, потому что человек, который вообще не хотел держать в руках оружие, не хотел вообще в армию... Я боялся всего, я волновался, что он не знает, как вообще обходиться с оружием, я боялся, что он замерзнет", – вспомнил Харчишин.

Ранее OBOZ.UA писал, что Валерий Харчишин сделал прогноз о продолжительности полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. Артист считает, что вооруженное противостояние будет продолжаться до тех пор, пока украинцы не наладят партнерство с НАТО.

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