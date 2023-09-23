'Я не Буданов, но...' Харчишин, общающийся с военными ВСУ, дал прогноз на окончание войны

Фронтмен украинской рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин сделал прогноз о продолжительности полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. Артист считает, что вооруженное противостояние будет продолжаться до тех пор, пока украинцы не наладят партнерство с НАТО.

Сам исполнитель готовится к длительной войне и не тешит себя мечтами о скорой капитуляции России. Об этом он сказал в интервью "Карьеристу" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Валерий Харчишин часто общается с людьми, непосредственно участвующими в боевых действиях. Однако точный прогноз он давать не берется, поэтому только предполагает.

"Я не Буданов и даже не Арестович, но я понимаю, что это будет очень долго. Мое мнение таково: пока нас не обнимет Международный альянс, пока мы не станем хоть партнерами НАТО – должна быть какая-то формальность, что шестая статья сработает – мы не остановим войну. Не победим. Будем воевать, пока будут у нас силы", – поразмыслил музыкант.

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Он ожидает, что Украине придется выполнить определенные обязательства, чтобы стать "хоть какими-то членами НАТО", но сначала украинцы все же станут частью ЕС.

"Мы не выключим Китай, Иран, Россию. Они, несмотря на санкции, будут производить то д*рьмо, которое будут запускать против нас. До последнего рубля Путин будет это делать, и до последнего москаля", – сказал Валерий Харчишин.

Певец не верит, что российский президент-диктатор когда-нибудь остановится, пожалея свой народ. По мнению звезды, террорист нацелен дойти до поставленных целей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Валерий Харчишин рассказал, как изменился его старший сын Иван после того, как вступил в ряды ВСУ. Бывший студент философского факультета, по словам отца, никогда не держал в руках оружие и был пацифистом.

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