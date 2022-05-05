'Я – украинец, а вы хз что': портрет испанского арестанта Шария для тех, кто до сих пор ничего не понял

В Испании 4 мая был задержан популярный в кругах любителей лапши пророссийский блоггер из Украины Анатолий Шарий. Для Украины это событие – что-то вроде уже легендарного задержания Виктора Медведчука, жаль, что горе-блоггера не тролит лично президент Украины Владимир Зеленский, а о его задержании в вполне официальном тоне сообщает Служба безопасности Украины. А как же фото в наручниках…

Для тех, кто следит за политической ситуацией в Украине, а также за марионетками Кремля, активно использующими кремлевские нарративы, объяснять, кто такой Шарий, не нужно. Для всех остальных OBOZREVATEL пытается объяснить, почему сегодня на украинской улице маленький праздник. Но сначала немного официоза.

Согласно информации СБУ, Шарий был задержан в Испании. Официально это все, что известно. По неофициальным данным, за блоггером пришли на виллу в городе Рода-де-Барра в Каталонии, где он проживал. Ту самую, на которую раньше уже наведывались украинские активисты.

Видео дня

В полиции Испании также подтвердили, что задержали Шария. Операцию готовили несколько недель. По данным СМИ, к розыску блоггера был привлечен также Интерпол.

Сейчас Шария уже отпустили домой под подписку о невыезде. Там он будет ожидать судебного заседания, которое должно решить вопрос его экстрадиции в Украину. Кандидат юридических наук, нардеп Федор Вениславский ожидает, что это может произойти в течение двух недель – одного месяца. Так что готовиться встречать Шария украинским патриотам пока рано.

Если говорить коротко, Шарий – блоггер-провокатор и манипулятор, с откровенными то ли пророссийским, то ли антиукраинскими нарративами, а еще – официальный предатель Украины (СБУ обвиняет его по двум статьям, но об этом позже). Если же говорить более серьезно, то читателю следует запастись попкорном.

Шарий начал заниматься "незаконными махинациями", как он сам говорит, с 16 лет. Под махинациями предполагается банальный гоп-стоп на улицах столицы. На этом, если верить Шарию, он заработал неплохие деньги и обставил квартиру в столице.

Но не долгим было "счастье". К Толику пришла лудомания (она же, зависимость от азартных игр) и почти все нажитое имущество оказалось в ломбарде. Потребность в игре была так велика, что из квартиры выносилось все – вплоть до электрочайника и маминого золота. Но деньги находились снова и снова благодаря связям Шария в мире бандитов.

Дошло до того, что Шарий взял пистолет и попытался совершить суицид, но случилась осечка. На следующее утро он пошел в церковь и там его (не поверите) прорвало…

По крайней мере, такова версия становления Шария-человека от самого Шария. Не верите, смотрите сами. Но приготовьте носовые платки...

Далее он вспомнил о своей жажде журналистики и начал писать статьи. Сначала пошел в нишу украинского глянца, где изображал из себя то социально-семейного психолога. А потом дорос до более серьезных тем в украинских интернет-изданиях: все та же лудомания, зависимость от наркотиков и другие грехи современного общества. Дошло до того, что в крышевании наркоторговли тогдашний журналист обвинил столичную тогда еще милицию.

Но карьера журналиста дала мощную трещину, когда в 2012 году Шарий попал в скандал со стрельбой. Что-то не поделив с другим посетителем столичного McDonalds, Шарий шел на улицу, чтобы "поговорить", но вместо разговора перешел к делу и выстрелил в противника из газового пистолета, а затем скрылся.

На Шария, конечно же, сразу начали "охоту" правоохранители. Он же не придумал ничего лучше, чем сымитировать покушение на жизнь. Обстрелянный автомобиль Шария тогда попал во все СМИ, но не смог убедить общество в образе жертвы, поэтому Шарий решил бежать из Украины.

Сначала он бежал в Россию, но там ему почему-то не сиделось. Так Шарий оказался в Литве, где притворился жертвой политического режима и получил статус беженца и вид на жительство на 5 лет, пока в 2014 году литовские власти не ощутили аромат "Москвы". Поняв, что ему светит возвращение в Украину, Шарий снова сделал ноги.

Судьба занесла блоггера в Нидерланды, где он осел до 2017 года, когда в стране против него возбудили дело по обвинению в педофилии. В таких действиях его обвинила собственная сестра по отцу Елена Манченко, к которой, собственно он и приехал.

Поняв, что пахнет жареным, Шарий, который в то время уже имел статус, прости Господи, топ-блогера и, вероятно, финансовую поддержку из Москвы, выехал в Испанию, где приобрел виллу на побережье Балеарского моря. Дело против сестры в Нидерландах, правда, он впоследствии выиграл.

Между тем, пока Шарий бегал по Европе, в Украине появилась партия его имени, которая откровенно заигрывала с пророссийской тематикой и хотела попасть в Верховную Раду и институты власти более низкого уровня. Финансированием политсилы, как выяснили журналисты, занималась "БРСМ-Нефть" и так называемые благотворители, но первоисточник средств, вероятно, находился севернее Украины. Официальными партнерами партийцев Шария были еще одни любимцы Москвы – партия ОПЗЖ.

К счастью, украинцам хватило ума не дать шарийцам голосов на то, чтобы попасть в парламент. Однако на местном уровне партия определенную поддержку получила и имела своих депутатов. По крайней мере, до 19 марта 2022 года, когда СНБО запретил деятельность партии в Украине на время военного положения.

Если у вас возникает такой вопрос, то наши вам соболезнования. Шарий удивительно быстро стал популярным Youtube-блогером-правдорубом, но чем дальше, тем откровеннее в его видео звучали нарративы, которые украинцы параллельно слышали от кремлевской пропаганды, да и сам блоггер откровенно признавался, что в Украине якобы гражданская война, а не нападение России, поскольку "брат убивает брата".

Далее в видео Шария стало появляться все больше и больше фейков, перекручиваний, недоговорок, когда речь шла об украинских властях и ВСУ. Так что не так с Шарием-блогером? Все с ним так. Какие вопросы могут быть к безнравственному человеку, который выдает написанную кем-то чушь за собственные "расследования" о войне.

Шарий просто сыграл на наивности людей, которым нужна была говорящая голова, которая уже "поняла" все о событиях в Украине, и подаст их разжеванными, чтобы после тяжелого рабочего дня можно было не использовать собственный мозг. Такая же болтливая голова требовалась и врагу Украины. На том и сошлись.

Против Шария возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса Украины :

Первое – о государственной измене: по ч. 1 ст. 111. Второе – по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства.

Реагируя на популярность национальной символики после Евромайдана:

Я украинец, а вы не украинцы. Вы второй сорт… ну, я не говорю второй сорт, нет, вы просто полукровки. Третекровки, четверокровки. Вы наполовину, бл*дь, поляки, наполовину вы венгры, наполовину вы хз что на самом деле. Не рассказывайте киевлянам, как им себя вести, как им надо любить страну, любить свой флаг. Потому, что это не ваш флаг. У вас флага нет. Вы не украинцы.

О ЛГБТ и прайдах в 2008 году

Пусть сидят и радуются, что их еще не убивают

О цыганах и Адольфе Гитлере:

Я ненавижу Адольфа Шикльгрубера (Гитлера. – Ред.). Это мерзкий негодяй и все такое. Но неужели неправ был он, отправляя эту мерзость вкупе с цыганчой ... в газовые камеры и на стерилизацию?

Об украинцах:

Не люди. Быки. Быки, которым нужен крепкий кнут, и категорически противопоказаны пряники.

О жителях запада Украины:

…до 39 года вы были никем. Вы вместо волов были, вы, как сурки, сидели по своим норам, вырытым в горах. Киевская область, Запорожская, Полтавская – есть за что ненавидеть Сталина, а вам – нет. У Сталина есть золотой памятник поставить в одном из своих поселков. Вы цивилизацию увидели в 39-м, вы ж*пу начали подтирать в 39-м...