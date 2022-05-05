'Сомнений нет': Вениславский рассказал, что ждет Шария после задержания в Испании

Народный депутат Украины Федор Вениславский заявил, что задержанного в Испании блогера Анатолия Шария экстрадируют в Украину. При этом он подчеркнул, что процедура может занять некоторое время и надеяться, что Шария привезут в страну изо дня на день не стоит.

В то же время нардеп не сомневается, что подозреваемый будет нести ответственность по украинским законам. Об этом Вениславский рассказал в эфире национального телемарафона.

По словам Вениславского, Шарий был задержан в рамках международной правовой помощи за совершение ряда тяжелых уголовных на территории Украина.

"Сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам. Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия - у меня сомнений нет", – сказал Вениславский.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.