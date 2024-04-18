Участницы шоу 'Беременна в 16' устроили публичную перепалку: Ника назвала Люду потенциальной клиенткой СБУ

Ника, участница первого выпуска нового сезона "Беременна в 16", публично пристыдила героиню третьей серии Люду, родившую ребенка от учителя информатики. Девушка заявила, что хорошо относилась к знакомой, но после ее прямых трансляций кардинально изменила мнение.

Больше всего молодую маму возмутило отношение Люды к подписчикам и просьба донать ей, а не ВСУ. В TikTok Ника удивилась, "что к ней еще не приехала СБУ".

Однако это не единственная причина конфликта участниц. На видео, которое Ника опубликовала неделю назад, она намекнула, что Люда "обсуждает ее за спиной". Раньше девушки, очевидно, общались лично.

Следует заметить, что Люда на упреки 19-летней героини первого выпуска не отреагировала. Однако она записала видео, в котором посоветовала хейтерам "следить за своей жизнью".

В то же время Ника заявила, что девушка должна радоваться, что ее видео кто-то смотрит, и не разговаривать с подписчиками в пренебрежительной манере.

"Я смотрю прямые эфиры Люди и реально просто в шоке. Она вообще не умеет общаться с людьми. Эти ее "типа", "прикинь". Она должна быть благодарна, что люди на нее смотрят, и нормально отвечать. А еще тот случай, когда она просила средства в прямом эфире и говорила: "Кидайте мне деньги, не нужно на ВСУ", – высказалась Ника.

Речь идет о скандале с донатами, который Люда прокомментировала так: "Надо все мелочи объяснять людям". По ее словам, это была шутка, но подписчикам, среди которых и Ника, так не показалось.

"Я, когда это услышала, у меня сразу изменилось мнение об этой Люде. Я думала, что она нормальная, но когда она выпрашивала деньги в прямом эфире, это уже слишком. Я удивлена, что к ней СБУ не приехала. Это низко. Я в шоке", – закончила девушка.

Раньше мы писали, где сейчас Ника из проекта "Беременна в 16" и как сложились ее отношения с Данилом. О самом скандальном выпуске сезона с Людой – читайте здесь.

Как писал OBOZ.UA, на YouTube-канале шоу можно найти четыре новые серии. Они собрали в сумме более 16 миллионов просмотров. Однако новых выпусков в ближайшее время можно не ожидать.

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