'Пусть делает донат и может уезжать': Скрипка высказался о мужчинах, сбежавших за границу во время войны, и нарвался на хейт

Известный украинский музыкант Олег Скрипка убежден, что "политика запрета" не работает, а потому мужчинам, которые не хотят оставаться в Украине во время войны, нужно давать возможность выехать. По мнению фронтмена группы "Воплі Відоплясова", от немотивированного украинца, который надеется сбежать, толку на передовой все равно не будет.

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Своим мнением артист поделился в подкасте на YouTube-канале "Пряма Червона". Как и следовало ожидать, высказывания звезды вызвали дискуссию в комментариях. Многие интернет-пользователи с хейтом встретили слова Скрипки.

Особенно некоторых зрителей зацепили слова певца о том, что в Украине "тяжелая, но не такая тотальная война, что нужны все 100% мужчин".

"У нас война тяжелая, но не так тотальная, что нам 100% мужчин нужно. Если чувак хочет сбежать, и он не мотивирован, то какой из него воина будет?.. Нужно сделать систему, чтобы он не военкомату или пограничнику бабки платил, а пусть сделает донат и может уезжать. Политика запрета никогда не работала", – высказался Скрипка.

В подкасте также вспомнили, что бывший советник главы МВД Вадим Денисенко не так давно предложил не открывать границы для мужчин еще на три года после окончания полномасштабной войны. По его мнению, это обезопасит украинскую нацию от исчезновения, поскольку многие мужчины, как только у них будет возможность выехать, эмигрируют и больше не вернутся. Скрипка с такой политикой категорически не согласен.

"Напротив, нужно давать работу, поощрять. Кто хочет уехать, пусть. А кто остался – давать им возможность работать. После каждой войны общество процветает. Идет обновление, мотивация все отстроить", – прокомментировал лидер "ВВ".

Тем временем часть комментаторов под видео высказывает свое несогласие со словами Скрипки. Интернет-пользователи пишут о том, что певец, который и сам постоянно выезжает заграницу, оторван от украинской реальности.

"При всем уважении, но господин Скрипка большую часть времени тоже проводит за границей", "По моему мнению, Олег "немного сильно" отдален от текущих украинских реалий", "Скрипке лучше просто заниматься музыкой. Это его. Все остальное – смешно", "Он просто балабол", "Не сильно тотальная война? Пусть скажет это ребятам на Запорожском направлении", "Говорит сплошную дуристику", – пишут комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Олега Скрипку обвинили в поддержке нарратива о "братстве" и "объединении" с россиянами. В сети появился пост и видео, где подчеркнули, что известный музыкант из Украины охотно выступил с коллегами-"беженцами" из РФ в Черногории. Все подробности о пророссийском скандале – в нашем материале.

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