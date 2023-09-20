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"Я снимался исключительно за деньги": звезда "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк объяснил свои заработки в России

Катерина Малай
Люди
2 минуты
567
'Я снимался исключительно за деньги': звезда 'Спіймати Кайдаша' Тарас Цымбалюк объяснил свои заработки в России

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша", актер Тарас Цымбалюк, которого называют "секс-символом" украинского кино, объяснил, почему в свое время снимался в России. По словам артиста, причина была только в деньгах.

В те годы, когда Цымбалюк еще не был известен, в Украине снималось не так много собственных проектов, а главные роли часто отдавали россиянам. По этой причине актер вынужден был зарабатывать там, где было больше возможностей. Об этом он рассказал в интервью ведущей Маше Ефросининой на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Тарас Цымбалюк признался, что с юности стремился быть частью "актерской тусовки" в Украине, сниматься в разных кинопроектах и хорошо зарабатывать. Из-за нехватки работы на площадках он устроился в театр, где получал 1500 гривен в месяц.

Видео дня

Заработка катастрофически не хватало, ведь только на жилье юный артист тратил около 2 тысяч гривен. Он подрабатывал в массовке, чтобы обеспечить себе и родным достойную жизнь. Со временем звезда решил попробовать себя на российских студиях и в клипах, о чем теперь жалеет.

"Какие-то зашквары бы убрал. Я не говорю, что отказался бы от российских сериалов, в которых снимался исключительно за деньги, но отменил бы многое. Клип "Ленинграда", например. Я из очень патриотической семьи... Мы постоянно с папой на эти темы говорим. Я говорю, что не снимаются украинские фильмы. С 2006-го года и до окончания своего обучения я видел только кастинг на фильм "Поводырь", – вспомнил Тарас Цымбалюк.

"Я снимался исключительно за деньги": звезда "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк объяснил свои заработки в России

По словам актера, на главные роли было очень тяжело попасть, ведь украинские студии приглашали россиян сыграть ключевых персонажей.

Знаменитость поделился, что в детстве он запомнил, как тяжело было выживать родителям, которым два года не платили деньги на заводе, поэтому достойная жизнь в достатке стала приоритетом Цымбалюка. Именно по этой причине он пошел наперекор семье и много лет снимался для российских зрителей.

К слову, после 24 февраля 2022 года украинцы более активно критикуют именно выступавших в России музыкальных исполнителей. Актерское сообщество такой жесткий хейт обошел не просто так, считает Цымбалюк.

По мнению звезды, украинцы знают немногих отечественных актеров, поскольку главные роли часто играли именно россияне.

"Я снимался исключительно за деньги": звезда "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк объяснил свои заработки в России

"Шоу-бизнес у нас набрал большие обороты. Актеры не такие известные, как артисты, поэтому нам меньше досталось. Нас меньше знают. Мы сами себя притеснили, сделали выбор. Украинцы делали популярнее российских актеров", – резюмировал Цымбалюк.

Ранее OBOZREVATEL писал, что отец актера – историк и политолог. Еще в 90-х годах он начал размышлять о том, что война с Россией неизбежна. Тарас Цымбалюк вспомнил, как отец пристыдил его за вышеупомянутый клип группы "Ленинград".

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