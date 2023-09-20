'Я снимался исключительно за деньги': звезда 'Спіймати Кайдаша' Тарас Цымбалюк объяснил свои заработки в России

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша", актер Тарас Цымбалюк, которого называют "секс-символом" украинского кино, объяснил, почему в свое время снимался в России. По словам артиста, причина была только в деньгах.

В те годы, когда Цымбалюк еще не был известен, в Украине снималось не так много собственных проектов, а главные роли часто отдавали россиянам. По этой причине актер вынужден был зарабатывать там, где было больше возможностей. Об этом он рассказал в интервью ведущей Маше Ефросининой на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Тарас Цымбалюк признался, что с юности стремился быть частью "актерской тусовки" в Украине, сниматься в разных кинопроектах и хорошо зарабатывать. Из-за нехватки работы на площадках он устроился в театр, где получал 1500 гривен в месяц.

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Заработка катастрофически не хватало, ведь только на жилье юный артист тратил около 2 тысяч гривен. Он подрабатывал в массовке, чтобы обеспечить себе и родным достойную жизнь. Со временем звезда решил попробовать себя на российских студиях и в клипах, о чем теперь жалеет.

"Какие-то зашквары бы убрал. Я не говорю, что отказался бы от российских сериалов, в которых снимался исключительно за деньги, но отменил бы многое. Клип "Ленинграда", например. Я из очень патриотической семьи... Мы постоянно с папой на эти темы говорим. Я говорю, что не снимаются украинские фильмы. С 2006-го года и до окончания своего обучения я видел только кастинг на фильм "Поводырь", – вспомнил Тарас Цымбалюк.

По словам актера, на главные роли было очень тяжело попасть, ведь украинские студии приглашали россиян сыграть ключевых персонажей.

Знаменитость поделился, что в детстве он запомнил, как тяжело было выживать родителям, которым два года не платили деньги на заводе, поэтому достойная жизнь в достатке стала приоритетом Цымбалюка. Именно по этой причине он пошел наперекор семье и много лет снимался для российских зрителей.

К слову, после 24 февраля 2022 года украинцы более активно критикуют именно выступавших в России музыкальных исполнителей. Актерское сообщество такой жесткий хейт обошел не просто так, считает Цымбалюк.

По мнению звезды, украинцы знают немногих отечественных актеров, поскольку главные роли часто играли именно россияне.

"Шоу-бизнес у нас набрал большие обороты. Актеры не такие известные, как артисты, поэтому нам меньше досталось. Нас меньше знают. Мы сами себя притеснили, сделали выбор. Украинцы делали популярнее российских актеров", – резюмировал Цымбалюк.

Ранее OBOZREVATEL писал, что отец актера – историк и политолог. Еще в 90-х годах он начал размышлять о том, что война с Россией неизбежна. Тарас Цымбалюк вспомнил, как отец пристыдил его за вышеупомянутый клип группы "Ленинград".

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