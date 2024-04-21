'Я понял, что жизнь – это здесь и сейчас': MELOVIN рассказал детали ракетного обстрела Одессы, когда погибла его сестра

Известный украинский певец и победитель 6 сезона "Х-Фактора"MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) рассказал детали гибели сестры в результате ракетного обстрела Одессы 15 марта. Он вспомнил, что потерю было очень тяжело пережить, но запланированное на следующий день событие заставило его понять, что жизнь продолжается.

Именно в Одессе находится его семья, где родители проживают по сей день, а сам он иногда наведывается в гости. Бочаров рассказал в интервью журналу Insider, что сестры не стало именно тогда, когда в тот день россияне во второй раз начали запускать ракеты по приехавшим на помощь после первого попадания спасателям.

"Недавно во время обстрела я потерял сестру. Помните, когда после взрыва чрезвычайники приехали спасать людей и прилетела вторая ракета? Это больно, это разрывает сердце", – вспомнил певец.

Он объяснил, что оправиться от шокирующей новости удалось благодаря выступлению на свадьбе, которое было запланировано на следующий день. Несмотря на свою боль, Бочарову все же удалось стать частью праздника молодоженов.

"На следующий день я выступал на свадьбе. Натянул улыбку и поехал... До абсурда, но именно это и помогло мне прийти в себя и понять: "Жизнь – это здесь и сейчас. Не надо медлить", – отрефлексировал MELOVIN.

В частности, об этом событии он ранее писал в Instagram: "Вчера другое настроение и личная потеря. А сегодня я имел честь спеть "Вітрила", под которую свой первый танец танцует почти каждая вторая новосозданная семья. Сегодня выпала честь петь вживую. Жизнь она такая. И не на что обижаться. Я только рад, что жизнь есть и продолжается. Я за жизнь. Несмотря на свои потери, я желаю каждому только жизнь".

Он рассказал, что любая неприятная новость о родном городе его сильно ранит. Более того, его родители все еще живут под постоянными обстрелами. Певец старается частенько навещать их, хотя это и не всегда удается из-за плотного графика.

"Мои родители живут в Одессе. При любой возможности я пытаюсь приезжать туда на несколько дней, а может, и больше. В этом году был в родном городе дважды: в январе и в марте, на день рождения папы. Ходил к морю. Хочу поехать туда с концертом. Одесса – особый для меня город, поэтому все, что происходит там сейчас, каждый раз болит, каждый раз вызывает переживания", – объяснил Бочаров.

Напомним, MELOVIN рассказал о своей потере сразу после того, как узнал о трагической смерти важного в его жизни человека, но тогда не объявлял, что потерял сестру.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в ноябре 2023 года певец рассказывал, что на фронте погибли близкие ему люди. "Они мне больше не улыбнутся", – добавил знаменитость. Но вместо поддержки получил от поклонников упреки.

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