'Мое сердце не выдерживает': во время ракетной атаки Одессы погиб близкий человек MÉLOVIN

Украинский певец MÉLOVIN рассказал о тяжелой потере. Артист, родом из Одессы, сообщил, что в результате российских обстрелов родного города 15 марта, погиб его близкий человек.

Своим горем звезда поделился в Insta-stories. Сейчас известно о 19 погибших и 73 раненых в результате трагедии.

"Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека, – написал MÉLOVIN. – Только что узнал, что среди погибших есть мои родственники".

В ноябре 2023 певец рассказал, что на фронте погибли близкие ему люди. "Они мне больше не улыбнутся", – добавил знаменитость. Вместо поддержки, пользователи сети упрекнули звезде: почему же он сам не служит в рядах ВСУ. MÉLOVIN не стал хранить молчание – подробнее в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как MÉLOVIN назвал Путина душевнобольным человеком, а Россию сравнил с цирком: Одесса – российский город?

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