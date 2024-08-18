'Я оставлю этот мир без сожаления': жестокая цитата Алена Делона в конце жизни, показывающая правду о людях

Французский актер Ален Делон, умерший 18 августа, еще шесть лет выражал разочарование эпохой и человечеством. Он признавался, что перед смертью не будет сожалеть о том, что покидает этот мир.

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Жестокую правду знаменитость озвучивал в интервью Paris Match в январе 2018 года. Он рассказывал, что переживает самый несчастный период своей жизни, поскольку она больше "не предлагает ему ничего особенного".

"Я все это видел, все это пережил. Но, прежде всего, я ненавижу эту эпоху, меня от нее тошнит. Есть люди, которых я ненавижу. Они все фальшивые, все обезображены. Нет больше уважения, нет больше тяжести данного слова. Все, что имеет значение – это деньги", – говорил Делон.

"Целыми днями слышишь о преступлениях. Я знаю, что покину этот мир без всякого сожаления. Нет, это точно, я действительно не буду сожалеть о том, что покидаю его", – признавался актер.

Уже тогда он был готов к своей смерти и размышлял о том, кто будет рядом после того, как покинет этот мир.

"У меня уже все готово, могила в моей часовне, там шесть мест. Пока там немного пусто, немного безлюдно. Мои близкие, которые уже ушли, находятся в других местах. Увидим, кто присоединится ко мне впоследствии", – говорил Ален Делон.

Напомним, французский актер и секс-символ европейского кинематографа 60-80-х ушел из жизни в возрасте 88 лет. Причины смерти легендарного актера не сообщают.

"Можно сказать, что он был готов к этому. Ален Делон столько раз умирал на экране, что это, пожалуй, казалось последним выстрелом. Бог, являющийся плохим сценаристом, сказал: "Снято!" Делон не встал. Он больше не будет управлять кетчем на пленере", – сообщило французское медиа Le Figaro.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Легендарный французский актер Ален Делон был одним из тех известных в мире людей, которые выражали поддержку Украине и ее армии. Он увлекался нашим народом, военными, президентом и читал стихи классиков украинской литературы.

– В сети вспомнили видео, датированное 2022 годом, когда он зачитал "Заповіт" Тараса Шевченко во французской адаптации. Известно, что звезда с начала полномасштабной войны РФ поддерживала Украину и это декламирование было одним из актов такой поддержки.

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