'Я одна ему не верю?' Блогер Машуковский оправдался за скандал с морскими котиками в 'Немо', но снова потерпел хейт

Популярный украинский блогер и тиктокер Олег Машуковский, который попал в громкий скандал после видео с морскими котиками в отельном номере дельфинария "Немо" и был обвинен в жестоком обращении с животными, записал видео с оправданиями. Попытка отбелить свою репутацию и доказать, что "ничего плохого я не сделал", оказалась провальной, ведь большинство интернет-пользователей еще больше захейтили знаменитость.

Видео дня

Соответствующее видео Машуковский разместил на своей странице в TikTok. а также поделился новыми подробностями в InstaStories. Блогер пожаловался, что получил немало гневных писем от подписчиков, а потому решил рассказать свою "правду" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инфлюэнсер заверил, что морские котики якобы очень коммуникабельные, поэтому они сами хотели развлекаться с людьми.

"Морские котики они очень контактные... Я когда пришел, дельфины сами начали бросать мне мяч. Тренер даже не просил их это делать. У меня не было на тот момент ни одной мысли, что это может быть как-то ненормально. Мне достаточное количество людей написало и объяснило, почему это ненормально. Я на это посмотрел с другой стороны", – признал тиктокер.

Он рассказал, что котиков никто не "арендовал", ведь в дельфинарии нет такой услуги. Хотя ранее сообщалось, что за "развлечения" с морскими обитателями в номере блогеры заплатили сотрудникам "Немо".

Машуковский добавил: "Котики всегда гуляют по территории отеля с тренерами и в этом отеле, как мне объяснили – это норма! Я не являюсь их владельцем и не являюсь владельцем гостиницы... Такой опции нет, чтобы "взять в аренду" животное. Они живут в дельфинарии, где им безопасно, просто гуляли и пришли в наш номер".

А вместо извинений блогер выдал: "Я никогда в своей жизни не думал что видео с животными могут набрать такой хейт в мою сторону, если бы я был сознательнее в этом вопросе, то уверен, что не делал бы тех видосов. Но это уже произошло, и единственное, что я могу сейчас сделать это, объяснить людям, которые меня смотрят, правду. Правду, которую я видел и с которой я живу".

Машуковский пожаловался, что ему больно читать о том, какой он плохой, ведь "ничего плохого он никому не сделал". Инфлюэнсер заверил, что его близкие и знакомые знают, как сильно он любит животных, а потому все обвинения в жестоком обращении с ними считает необоснованными.

"Потому прошу не говорить мне того, чего не было! А я свои выводы по этой ситуации сделал!" –резюмировал блогер.

Впрочем, его слова не сильно повлияли на мнение интернет-пользователей. Более того, многие подписчики только еще больше разочаровались в знаменитости, назвав его оправдания неискренними.

"Я одна ему не верю?", "Что он несет?", "Незнание не освобождает от ответственности", "А думать не пробовал?", "Не верю ни одному слову", "Вы видели глаза этих животных?", "Тренерам пофиг. Им платят деньги, а они позволяют себе все, что угодно. Надо вообще закрыть "Немо", "Должно быть стыдно", "Ну да, такой взрослый и не знал. Моя хата с краю, я ниче не знаю", – пишут комментаторы.

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