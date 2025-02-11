'Я никогда этого не говорила': Ада Роговцева обратилась к украинцам с важным заявлением о своем прошлом в России

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева сделала откровенное заявление о своей работе в России и отношении к национальной идентичности. Она подчеркнула, что всегда оставалась украинской артисткой, несмотря на частые поездки и выступления за границей.

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В своем обращении Роговцева отметила, что ей никогда не приходилось оправдываться за свою профессиональную деятельность в России, поскольку она никогда не изменяла ни своей стране, ни своему народу. Об этом она рассказала в интервью Сергею Жадану.

"Я не чувствовала никогда, что я предаю. Я никогда этого не говорила, поэтому хочу сказать всем украинцам, всем зрителям, которые ко мне имеют какой-то интерес, или какое-то внимание мне уделяют, я вам говорю спасибо. Потому что я не слышала этих упреков, что "она в России работала". Я работала в России, но я украинская артистка. Я здесь, я никогда-никогда не отрывалась от своих. И никогда-никогда не предавала ни словом, ни мыслью", – обратилась к украинцам актриса.

Ада Роговцева также рассказала о личном опыте общения с россиянами, которые постоянно демонстрировали пренебрежительное отношение к украинцам. Однако им было все равно на национальность, если человек имел высокие творческие способности.

"Я приезжала (в РФ. – Ред.), меня встречал водитель, и каждый раз он мне говорил: "Как там ваша Независимая?" Я говорю: "Сволочь ты!" Мы с ним были в таких судах... Все равно есть такое превосходство. А я у Николая Бурляева писала, сидели актеры российские, я среди них была, и мне дали слово, а он передо мной меня представлял. И говорит: "Наша русская артистка". Я говорю: "Стоп, стоп, стоп, стоп, останавливаем запись. Я не ваша и не российская актриса, я приехала из Украины. И давай будем как-то уважать друг друга". И остановила запись", – вспомнила Ада Роговцева.

По ее мнению, россияне не хотят признавать существование других наций, языков и культур.

"Они не хотят признавать, что есть другие люди, с другими пристрастиями, с другой историей, с другими привычками, с другим языком. Не хотят и все. Они думают, что все русские", – рассказала она.

Роговцева также упомянула о том, что в настоящее время ей запрещен въезд в Россию, а в случае возвращения ее могут заключить в тюрьму.

"Если бы я сейчас поехала в Россию, то меня ждал бы трехлетний срок заключения. Они даже спорили, я артистка петербургская, или московская. А я никогда в жизни не отрывалась от своей земли, от своих могил, от своих кровных мне людей. Я только ездила туда как на работу", – объяснила актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ада Роговцева отреагировала на скандал с домогательствами в родном университете Карпенко-Карого. 87-летняя знаменитость, которая в свое время получила высшее образование в этом учебном заведении, поддержала всех соискателей образования и отметила, что ЗВО давно нуждается в кардинальных изменениях.

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