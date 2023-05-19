'Я не политик и не госслужащий': Григорий Решетник после нападок украинцев оправдался за поездку в Италию

Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник не стал терпеть хейт со стороны украинцев за свою поездку в Рим и резко ответил всем критикам. Мужчина подчеркнул, так как он востребованный ведущий и наставник, ему часто приходится выезжать за границу по работе. А его жена Кристина часто сопровождает звезду, потому что является не только любимой женщиной, но и директором, продюсером и переводчиком.

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Новый пост с объяснениями Решетник опубликовал в Instagram. Он подчеркнул – его семья сознательно не отправляется на морские курорты, так как считает это неуместным в разгар войны. Все полтора года полномасштабного вторжения любимая с детьми живет в Украине, прячется в бомбоубежище и видит, как ракеты летают над головой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я не политик и госслужащий, который должен скрываться и оправдываться, откуда деньги и какая цель визита. Я честно зарабатываю и очень ответственно отношусь к уплате налогов, наполнению государственного бюджета. Я, моя жена и дети, с начала полномасштабного вторжения, несмотря на все, иногда ужасные испытания, всегда живем в Украине. Дети ходят в украинскую школу и героически, по-моему, держатся", – пишет знаменитость

По словам Решетника, он регулярно и не всегда публично помогает ВСУ, а также воюет на информационном фронте, отстаивая украинскую позицию. Ведущий подчеркнул, он не хочет кичиться своими заслугами и не считает себя героем, так как все настоящие герое сейчас находятся на поле боя.

"Я даже близко не герой, потому что героические ребята сейчас на передовой, а их родные и близкие еще большие герои – кланяюсь и восхищаюсь вами! И вы знаете, я счастлив, что могу себе позволить жить открытой жизнью, ведь работаю над этим каждый день", – резюмировал знаменитость.

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