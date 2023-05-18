'Война не у всех': Григорий Решетник разгневал украинцев романтическими кадрами с женой из Рима

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина отправились в путешествие в Италию. Многодетные родители решили устроить себе краткосрочный отпуск и посетить одну из самых красивых столиц мира – Рим. Вот только данная поездка не вызвала восторга у украинцев, которые уверены, что кичиться курортами сейчас не время.

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Григорий и Кристина Решетник распространили кадры из Рима в своем Instagram. Они прогулялись по городу и устроили фотосессию возле известного фонтана ди Треви. Поклонники пары возмутились, как телеведущего выпустили из страны и почему любимая артиста нарушает свои обещания (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Фолловеры Кристины припомнили ей пост, где она писала, что до окончания войны не поедет за границу и будет переживать все события вместе с украинцами. Также фанаты отметили, Решетнику должно быть стыдно путешествовать по миру в то время, когда военные отдают свою жизнь за независимость страны.

"Хоть бы совесть имели", "Это насмешка над всеми нами, когда здоровый мужик вместо того, чтобы защищать страну, катается по странам, прикрываясь тем, что он многодетный папа", "Говорили, пока не закончится война, вы не поедете в отпуск. Или это не вы писали? Или я что-то напутала?", "Мой в форме тоже может ездить в отпуск?", "Надо думать головой", "Война не у всех", – читаем комментарии под публикациями знаменитостей.

К слову, семейная пара не считает нужным молчать. Супруги активно общаются с подписчиками, отвечая им на упреки. "Я не только уважаю ВСУ, но и помогаю нашим ребятам и девушкам, их семьям. А они благодарят и поддерживают меня", – ответил одной поклоннице Григорий.

"Не расписывайтесь за других. Вы ничего не знаете. Смотрите за собой", – заявила Кристина.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова попали в громкий скандал из-за спецпропуска, дающего право на передвижение по Киеву во время комендантского часа. Украинцев возмутило такое поведение знаменитостей, которые посчитали уместным в период полномасштабной войны хвастаться подобными вещами.

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