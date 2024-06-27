'Я не буду молчать': Джамала впервые прокомментировала конфискацию имущества родителей оккупантами в Крыму

Украинская певица Джамала, которая провела свое детство и юность в Крыму, впервые прокомментировала незаконное присвоение, а как убеждают оккупанты – национализацию, имущества родителей на временно оккупированном полуострове. Артистка шокирована новостью, но опускать руки не собирается.

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Россияне утверждали, что все конфискованное, кроме дома, принадлежит Джамале, однако певица отрицает это и отмечает, что на самом деле не имела никакого отношения к этому, поэтому не понимает произвола. Об этом она рассказала в интервью Insider.

"Недавно появилась новость о том, что родительский дом в Крыму безосновательно забирает тамошняя власть. Это ужасная и болезненная новость для всей нашей семьи. Вот как это осознать, что в цивилизованном мире происходит такой беспредел: сначала оккупируют территорию, а потом забирают там все?! Это – репрессии, это – депортация в современности! Это еще раз демонстрирует самочинство, совершаемое российскими властями", – сопоставила Джамала события настоящего с издевательствами советской власти в конце Второй мировой войны.

Именно поэтому певица, которая своим творчеством всегда пыталась продемонстрировать настоящую культуру Крыма, не планирует молчать по поводу беззакония, ведь впоследствии это повлечет за собой кучу неприятных последствий. Она напомнила, что дом родителей, который, как известно, россияне уже даже продали на аукционе, возводился непосильным трудом.

"К этому имуществу я не имею никакого отношения, это собственность моих родителей, они строили более двадцати лет. Каждый кирпич приобретен за деньги, заработанными кровью и потом. И при чем здесь родители, в международный розыск объявили меня. Я не буду молчать, это точно. Если смолчу, россияне придут к другим крымским татарам, ко всем украинцам на оккупированных территориях, чтобы и дальше совершать произвол", – продолжила певица.

Известно, что оккупанты отобрали два земельных участка, жилье родителей в Алуште, где недалеко, в Кучук-Озене, проходило детство певицы, и несколько других неназванных объектов. Как утверждает незаконная власть, все движимое и недвижимое имущество уже успели продать, а полученные средства направят на финансирование войны и убийство украинцев.

Ранее было известно, что причиной этих незаконных действий стала якобы "поддержка Джамалой киевского режима и спонсирование Вооруженных сил Украины", то есть поддержка украинских военных и благотворительная помощь армии. Певицу обвиняли в "совершении в отношении РФ недружественных действий". По мнению оккупантов, любой след украинцев на полуострове "способен нанести вред интересам и безопасности Крыма и России".

Более того, Джамалу в ноябре 2023 года оккупанты объявили в розыск и заочно арестовали из-за якобы "криминального нарушения", но какого именно – неизвестно и по сей день.

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