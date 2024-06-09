Российские оккупанты посягают на имущество Джамалы в Крыму: планируют 'национализировать'

Певица и победительница "Евровидения-2016" крымскотатарского происхождения Джамала, которая провела годы детства в Крыму, может потерять свое имущество на временно оккупированной территории из-за так называемой "национализации". В список тех, у кого планируют конфисковать нажитое, попали 110 физических и юридических украинских лиц, среди которых оказался даже бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Пока это решение существует в формате проекта постановления. Так называемый глава парламента временно оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил, что причиной незаконных действий стала якобы "поддержка киевского режима и спонсирование Вооруженных Сил Украины", то есть поддержка украинских военных и благотворительная помощь армии.

"Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ. Среди этих людей – Джамаладинова Сусана Алимовна, известная как певица Джамала, в отношении которой возбуждено уголовное дело", – говорилось в заявлении.

Пропагандист обвинил певицу в "совершении в отношении РФ недружественных действий". По мнению оккупантов, любой след украинцев на полуострове "способен нанести вред интересам и безопасности Крыма и России".

Пропагандистские медиа пишут, что все так называемое национализированное имущество будет продано на аукционе, а полученные средства пойдут на пополнение бюджета России.

Джамалу в ноябре 2023 года россияне объявили в розыск и заочно арестовали. Ее обвинили в нарушении уголовной статьи МВД РФ, но какой именно – так и не сообщили. В настоящее время Константинов заявляет, что певица "объявлена в розыск из-за фейковой информации о Вооруженных силах России", то есть из-за высказывания ненависти к стране, которая оккупировала ее родной дом.

Вскоре она ответила на этот упрек от жителей страны-террориста: "Не могла уснуть этой ночью, все думала, почему именно я? Мы же все украинцы постим, ездим, собираем, говорим и делаем все возможное. Почему же именно я? Возможно, их ужасает влияние, география стран и платформы, которые мне доступны благодаря моей музыке".

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