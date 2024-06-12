Оккупанты в Крыму присвоили имущество Джамалы и ее родителей

Российские оккупанты украли имущество украинской певицы Джамалы и членов ее семьи в Крыму под соусом "национализации". Известно, что все ее движимое и недвижимое имущество уже успели продать, а полученные средства будут направлены на финансирование войны и убийство украинцев.

У Джамалы незаконно отобрали два земельных участка, жилье родителей в Алуште, где недалеко, в Кучук-Озене, проходило детство певицы, и несколько других объектов, которые оккупанты, а именно так называемый глава парламента временно оккупированного Крыма Владимир Константинов, не разглашают.

Ранее было известно, что причиной этих незаконных действий стала якобы "поддержка Джамалой киевского режима и спонсирование Вооруженных Сил Украины", то есть поддержка украинских военных и благотворительная помощь армии. Пропагандист обвинил певицу в "совершении в отношении РФ недружественных действий". По мнению оккупантов, любой след украинцев на полуострове "способен нанести вред интересам и безопасности Крыма и России".

Более того, Джамалу в ноябре 2023 года оккупанты объявили в розыск и заочно арестовали из-за якобы "криминального нарушения", но какое именно – неизвестно и по сей день. В настоящее время Константинов заявляет, что певицу выискивают "из-за фейковой информации о Вооруженных силах России", то есть из-за высказываний ненависти к стране, которая оккупировала ее родной дом, а ныне еще украла все нажитое годами имущество. В частности, она была приговорена к 10 годам колонии в России, если ее смогут арестовать.

Вместе с Джамалой под псевдонационализацией оказалось 110 физических и юридических украинских лиц, среди которых был даже бывший премьер-министр Арсений Яценюк. У него "национализировали" учебный корпус, гараж и большой земельный участок в Ялте, пишут пропагандистские медиа.

Всего по состоянию на конец 2023 года оккупанты незаконно присвоили более 2600 объектов собственности украинцев. Их продажа принесла россиянам более 771 млн гривен (19 млн долларов), часть, а то и всю сумму, стопроцентно направленную на убийство украинцев.

Уже после объявления последней на сегодня "национализации" Константинов с гордостью объявил, что смог заработать на украинцах невиданные средства. Только за половину 2024 года бюджет оккупированного Крыма пополнился на 189 млн гривен (4,67 млн долларов), поэтому в сумме эта цифра составляет 952 млн гривен (2,4 млн долларов).

Незаконная национализация началась с осени 2022 года в отношении лиц, которые поддерживали украинских военных и осуждали россиян и их зверства. Поэтому, чтобы отомстить за ненависть, они решили все полученные средства из этой акции переводить на нужды оккупационных войск, поддержку войны и убийства украинцев.

Пропагандистские медиа также хвалятся, что присвоили недвижимость президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия рядом с Ялтой.

Ранее OBOZ.UA писал, что певец Иван Дорн выступил в Варшаве на скандальном концерте с "хорошими россиянами". Артист все еще пытается размыть границы между украинцами и страной-агрессором.

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