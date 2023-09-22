'Какой ты воин? Куда ты идешь?' Харчишин рассказал о сыне в ВСУ: он никогда не держал в руках оружие

Фронтмен украинской рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал, как изменился его старший сын Иван после того, как вступил в ряды ВСУ. Бывший студент философского факультета, по словам отца, никогда не держал в руках оружие и был пацифистом.

Однако полномасштабное вторжение России коренным образом изменило его мировоззрение. Об этом Харчишин рассказал в интервью "Карьеристу" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно ранее, Иван Харчишин в свои 25 лет ни на мгновение не раздумывал над тем, встать ли на защиту страны. В первый же день полномасштабной войны он, обманув отца, записался в ТРО и поставил родных перед фактом.

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"Он говорит мне: "Я хочу, чтобы ты остался с малышами, чтобы ты о них позаботился, а я уйду". Он ехал с Юлей (первая жена певца – ред), с детьми в машине. В Житомире вышел и записался. Вечером у него уже был АК", – вспомнил музыкант.

Удивленный Харчишин, "сдуру", начал показывать сыну, как разбирать оружие, зная, что он никогда даже игрушечные пистолеты не держал в руках.

"Он вообще против оружия. Он агностик, пацифист, философ. Еще и в очках. Я просто думал: "Какой ты воин? Куда ты идешь?" Он вообще был против войны. Не игрался игрушечным оружием. Сейчас, когда мы видимся, выходит ко мне мужчина. Он – мужчина, а я – гражданский", – поделился исполнитель.

В настоящее время Иван Харчишин служит в северных регионах Украины. Из-за того, что он уже долго находится в относительно спокойном месте, у отца с сыном даже возник конфликт. Воин предположил, что звездный папа оказал влияние на то, что бойца не забирают в горячие точки.

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