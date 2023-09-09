'Я горжусь собой': победительница 'Миссис Мира 2023' из Херсона объяснила, почему держала за руки россиянку. Эксклюзив

36-летняя уроженка Херсона Ирина Бессмертная, победившая на конкурсе Ms.World International 2023 ("Миссис Мира 2023") в Майами, рассказала, почему держала за руки россиянку в финале, осуждают ли ее за это знакомые и как представительница Америки доказала миру, что украинки – самые красивые.

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Победительница конкурса не считает, что ее жест, предусмотренный протоколом, является чем-то постыдным, но заявила, что охотно избежала бы держания за руки с конкуренткой из РФ – Анастасией Машкиной. OBOZREVATEL взял интервью у Ирины Бессмертной, чтобы разъяснить ситуацию и расспросить о том, что связывает ее с Украиной после эмиграции в США.

– Почему вы пожали руку россияне, в то время как украинская фехтовальщица Ольга Харлан и другие знаменитости Украины готовы получить дисквалификацию?

– На конкурсе у меня была цель – показать всему миру силу украинского духа и красоту украинок, несмотря ни на какие обстоятельства. Я не пожимала руку россиянке. Я следовала инструкциям и правилам конкурса в ожидании объявления победительницы. Если бы я не выполнила требований и инструкций конкурса, меня бы просто дисквалифицировали, и победительницей бы стала россиянка. Вы хотите, чтобы я отдала нашу победу стране-агрессору?! Для меня это недопустимо! К сожалению, за мной не было официальной поддержки, которая бы смогла договориться изменить правила конкурса ради меня. Я бы с удовольствием сделала иначе. Но у меня был выбор – сделать так, как я сделала, или отдать победу России. Моя победа в мировом конкурсе подчеркивает, что Украина сможет победить РФ при любых обстоятельствах! И я очень хочу, чтобы все поняли меня правильно в этом вопросе. Именно поэтому я даю эти разъяснения! Для меня это принципиально важно!

– Не стыдно ли вам за этот поступок?

– Прежде всего, я горжусь тем, что в очередной раз смогла показать всему миру красоту украинских девушек и силу духа украинцев, отобрать которую не способен никто, какими бы неприятными ни были условия. Если бы в моих силах было изменить обстоятельства, я бы запретила участие России в любых соревнованиях и вычеркнула бы страну-агрессора из цивилизованного мирового общества.

– Осудил ли вас еще кто-нибудь, кроме СМИ, за держание за руки с россиянкой в финале?

– Никто, кто знает меня, как я связана с Украиной, как я помогаю Украине, не осуждал меня за мои действия! Напротив, все радуются моей победе и гордятся. "Осудить" меня могли только те, кто меня совсем не знают, не знают обстоятельств, при которых я действовала, и даже не захотели у меня об этом поинтересоваться, а сделали свои выводы самостоятельно. Как я вижу, это были только два хейтера в Instagram.

– Поднималась ли на конкурсе тема войны?

– Да! Конечно! В официальном интервью для конкурса "Миссис Мира" я говорила о войне в Украине, как страдают сейчас наши люди и страна! Я призвала к объединению мира для неотложной помощи Украине. Видео этого моего интервью также официально опубликовано. На конкурсе я представляла США, но на сцене после победы я стояла с украинским флагом, вместо американского. Какая американка, представляя США на мировом уровне, это бы сделала на моем месте?

– Кто же, по вашему мнению, виновен в войне, и каким способом ее можно закончить?

– Конечно, Россия и все, кто поддерживают эту войну! Войну нужно закончить еще "позавчера"! Вернуть Украине все ее земли и заставить страну-агрессора компенсировать финансово и другими способами весь ущерб. Это мое мнение.

– У вас кто-то остался в Украине? Живут ли ваши родные в друзья в Херсоне, возможно, воюют?

– У меня в Украине осталась вся моя семья. Сестра с мужем и родители сейчас живут в Херсоне. Все это время я переживаю ужасы войны вместе с ними, хоть и на расстоянии. Мне трудно делиться этими своими переживаниями даже с друзьями и подписчиками в соцсетях, но я стараюсь оставаться позитивной, несмотря на трагедии везде. Многие мои знакомые и друзья сейчас на фронте, в частности отец моих племянников. К сожалению, среди них есть и потери. Началось это еще во времена АТО. Мне понадобилось приложить много усилий в эмоциональном плане, чтобы достойно представить не только Америку, но и Украину.

Как в США вообще относятся к украинцам?

"В США к украинцам относятся очень хорошо. Даюсь возможности добиться успехов на уровне с американцами – я тому пример. В прошлом году я получила главную корону в конкурсе "Миссис Америка" в честном и тяжелом соревновании с американками. Меня здесь очень хорошо воспринимают со всеми моими недостатками, акцентом, неидеальным английским и разницей в менталитете. В США сделали специальные программы для приюта украинцев. Я очень благодарна за это и за помощь Украине американскому правительству. Но, конечно, мне бы хотелось больше помощи нашей стране, чтобы война закончилась уже сегодня ".

– Была ли на конкурсе представительница именно Украины? Коммуниковали ли?

– Да, Украину представляли две очень красивые девушки. Анна Атаманова в категории Mrs и Ольга Корякина в категории Ms, с которой у нас наладились теплые отношения. Мы обменялись контактами и договорились о предстоящих встречах.

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