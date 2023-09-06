Держалась с россиянкой за руки: победительница 'Миссис Мира 2023' из Херсона попала в громкий скандал. Фото

36-летняя уроженка Херсона, который продолжают терроризировать оккупанты, Ирина Бессмертная стала победительницей Ms.World International 2023 ("Миссис Мира 2023"). Конкурс проходил в Майами, куда сражаться за корону приехало около ста конкурсанток из разных стран мира, в том числе и России. Две представительницы страны-террористки вошли в пятерку лучших, а во время оглашения результатов украинка держала одну из них за руки.

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Сразу стоит отметить, что представляла Бессмертная не Украину, а США. Если точнее, то на личной странице в Instagram незадолго до конкурса она указала такую информацию: "В финале конкурса Ms World International 2023 я буду представлять замужних женщин Америки. Слетаются девушки со всего мира! А мне очень повезло, что конкурс будет проходить в Майами в 15-ти минутах от нашего дома".

Очевидно, Ирина уже давно проживает за границей. Несмотря на это, на "Миссис Мира" она время от времени позиционировала себя как украинка, в частности демонстрировала сине-желтый флаг. И в описании профиля Бессмертной в соцсетях указано: From Ukraine.

Однако о своих корнях уроженка Херсона поспешно забыла, когда перед объявлением имени победительницы решила взять свою конкурентку – россиянку Анастасию Машкину – за руки.

Как можно понять по фото и видео, опубликованным на странице Ms.World International 2023 в Instagram, атмосфера на конкурсе была дружеской, что ничуть не смутило представительницу Америки родом из Украины. Она любезно фотографировалась с гражданками страны-агрессора, которые, судя по соцсетям, поддерживают путинский режим и гордятся своим государством.

Во время оглашения результатов Ирина стояла между Анастасией Машкиной и еще одной представительницей РФ Анастасией Тизовой. Женщины аплодировали и приветливо улыбались друг другу. Очевидно, циничная "аполитичная" позиция подобных конкурсов вполне устраивает херсонку, для которой корона и красивая картинка оказались важнее чести.

При этом сразу после победы Бессмертная разместила в соцсетях пост на русском языке о том, что она "невероятна горда быть украинкой, представляющей США на мировом уровне".

"Новая Миссис Мира! Это Победа! Главная корона наша! Я невероятно горда быть украинкой, представляющей США на мировом уровне, и завоевать главную корону! Очень символично – в День флага Украины и в канун Дня Независимости! В самый решающий момент я смотрела на развевающиеся украинские флаги в первых рядах – это грело моё сердце и давало поддержку! Несмотря на то, где ты оказался, важно не забывать, кто ты и с чего начался твой путь", – выдала женщина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко призналась, что до последнего верила в человечность своей конкурентки из страны-террористки РФ Анны Линниковой. Красавица из Чернигова предполагала, что россиянка подойдет к ней и без официоза попросит прощения за действия своей родины, однако, как и стоило ожидать, этого не произошло. Подробнее об общении с представительницей России на международном конкурсе – читайте по ссылке.

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