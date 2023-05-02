'Я его поклонник': американский продюсер Висконти посетил концерт Вакарчука и восхитился уникальностью треков группы

Американский музыкант, мультиинструменталист, певец и один из самых влиятельных продюсеров эпохи глэм-рока Тони Висконти сходил на концерт украинской группы "Океан Эльзи" в Нью-Йорке. Святослав Вакарчук выступил в США в воскресенье, 30 апреля. Двум исполнителям удалось поговорить перед мероприятием.

Видео дня

Своими впечатлениями от концерта Тони поделился в Facebook. Он назвал бенд "супергруппой", отметив душевность и уникальность музыки Святослава. Кроме того, как оказалось, Висконти – большой поклонник фронтмена "Океана Эльзи" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Вчера вечером в Терминале 5 я видел украинскую супергруппу "Океан Эльзы". Какая потрясающая группа и какая у них душевная музыка! Солист, Святослав Вакарчук, очень красноречив и открыт, поет для аудитории, возможно, в 1500 человек. Я разговаривал с ним перед выступлением. Излишне говорить, что я большой поклонник этой группы", – оставила свои мысли американская звезда.

Знаменитость сделала еще один комплимент украинцам, написав, что их музыка уникальна. По ее словам, в каждой песне Вакарчука присутствуют музыкальные гаммы Восточной Европы. А сам Святослав признался Тони – для него аудитория в 1500 человек очень мала, ведь он привык выступать перед сотнями тысяч фанатов.

"Тони, они такие прекрасные! Я нашел их на YouTube, и у меня сразу появились мурашки и проступили слезы. Спасибо!", "Удивительная группа. Это было так мощно – услышать, как он говорит о том, что происходит в его стране. Восхитительный парень", "Я всегда в поисках хорошей, интересной музыки, которая не является обычным мейнстримом. Спасибо тебе за это", – читаем комментарии подписчиков Висконти под новым постом.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Святослав Вакарчук вместе с лидером бенда "Massive Attack" Робертом Дель Ная выпустил ремикс на песню "Обійми". В клипе представлен фотоколлаж, в который вошли кадры, сделанные командами двух музыкантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!