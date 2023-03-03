Показали ужасающие кадры войны: Вакарчук и Роберт Дель Ная представили ремикс на песню ''Обійми''. Видео

Украинский певец и фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вместе с лидером бенда "Massive Attack" Робертом Дель Ная удивил публику, выпустив совместный ремикс на песню "Обійми". Как известно, британец, которого считают Бэнкси, приезжал в Киев в конце февраля с "тайной" миссией. Теперь же стало очевидно, чем занималась знаменитость в Украине.

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О коллаборации с музыкантом Вакарчук рассказал в Instagram. Новая версия любимого трека была выпущена в поддержку Украины. Все вырученные средства будут переданы для восстановления разрушенных домов в Киевской области. К слову, в ролике представлен фотоколлаж, в который вошли кадры, сделанные командой Роберта и Святослава (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы с Робертом познакомились летом 2018, после их очень знакового концерта в Киеве. Все, кто был тогда, точно запомнили фразу по-украински, которая бежала на экране позади музыкантов и стала, как оказалось, пророческой – "Мы во всем этом вместе", – пишет лидер группы "Океан Ельзи" в личном блоге.

Он продолжил – именно Дель Ная стал одним из первых, кто позвонил Вакарчуку после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Тогда у мировой звезды и родилась идея этого ремикса. Долгое время они не могли осуществить задуманное.

Под клипом в YouTube сказано: "Трек "Обійми (Legacy of War Mix)" был переделан Дель Ная и Юаном Дикинсоном в марте прошлого года (2022) и теперь выпущен на его лейбле Battle Box. Вся прибыль пойдет в международную благотворительную организацию, оказывающую поддержку гражданскому населению, пострадавшему от вторжения. Этот фонд будет сотрудничать с платформой UNITED24".

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что Святослав Вакарчук во время благотворительного концерта в Лондоне собрал 147 млн гривен для Украины. Некоторые члены королевской семьи пришли на мероприятие, чтобы поддержать нашу страну.

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