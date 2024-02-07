'Я ее заставила уважать закон'. Стало известно, чем закончился публичный конфликт Поляковой и Билозир

Конфликт между украинскими певицами Оксаной Билозир и Олей Поляковой насчет "кражи" песни не утихает больше года. По словам Михаила Ясинского, продюсера Поляковой, Билозир угрожала им судебным иском из-за плагиата. Сама же певица утверждает, что ссоры не было.

В интервью Славе Демину Билозир объяснила, что провела воспитательную процедуру, а до суда дело не дошло. "Хорошая такая девушка, амбициозная, правильная, но немного ошиблась... Это не был конфликт. Я просто ее заставила уважать закон ", – рассказывала певица.

Впрочем, в интервью Главкому Ясинский объяснил, что мелодию к песне "Свіча", которую якобы сплагиатила Полякова, Оксана Билозир не написала с нуля, а позаимствовала у композитора Мирослава Скорика.

"Плагиатом является исполнение песни, которую ты называешь своей в то время, когда та песня действительно принадлежит перу другого создателя. Оксана Билозир эту мелодию не писала. Ее песня была совсем другая. Мы не делали коммерческий продукт, ни разу не использовали песню Оли "Колискова України" в коммерческих целях. Сообщили об этом потомкам Мирослава Скорика", – объяснил Ясинский.

По словам продюсера можно понять, что потомки легендарного композитора позволили использовать его мелодию. Впрочем, Оксана Билозир пыталась получить денежную компенсацию за "нарушение авторского права", хотя текст Поляковой был уникальным и совсем не похожим на "оригинал".

"Пошла речь о какой-то денежной компенсации, но до конкретики дело не дошло. Все закончилось, так и не начавшись. Госпожа Билозир потом что-то намекала на суды. Вопрос к ней: что она планирует подавать в суд? Авторство Скорика никто не отрицал. Было непрофессиональное использование мелодии автора в некоммерческих целях. Хотелось просто записать песню. Так мы и сделали вместе с автором текста Александром Вратаревым", – продолжил продюсер.

Напомним, в скандал попали также певицы Тоня Матвиенко и Ольга Полежака по той же причине – нарушение авторских прав. Они перепевали важные для Оксаны Билозир песни – "Коханий" и "Кленову Баладу".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Оля Полякова публично отвечала на заявление о плагиате и угрозах судебным иском. Певица была уверена, что Билозир громким заявлением пыталась вернуться в информационное пространство и напомнить о себе.

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