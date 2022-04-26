Билозир пригрозила судом Поляковой и Матвиенко: война войной, а законы в Украине работают!

Украинская певица Оксана Билозир пригрозила своим коллегам – Оле Поляковой, Тоне Матвиенко и Ольге Полежаке судебными исками за нарушение авторских прав. По мнению артистки, коллеги нагло перепели ее песни.

В своем Facebook Билозир отметила, что ей приятно, когда ее творчеством вдохновляются, а не перерабатывают без учета авторского права, интеллектуальных прав и истории певицы, которые вложены в произведения. "Неужели не хватает творческой фантазии и своего креативного мышления?" – написала она.

В частности, у Билозир возникли вопросы к Поляковой, которая "перепела" Мелодию Скорика, известную, как Свеча – посвященную Геноциду украинцев через Голодомор. К Матвиенко у певицы претензии за песню "Любимый", которую Игорь Билозир посвятил женщине и Квитке Цисык.

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В свою очередь, Полежаку артистка обвиняет в перепевании "Кленовой баллады", которую Билозир "прожила и выстрадала, как участница Боевых Действий в двух войнах".

"Напоминаю, что война войной, а законы в Украине работают! Хотите получать письма-счастья?" – добавила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полякова обвиняла в плагиате на ее клип "Королева ночи" певицу Светлану Лободу.