Полякова поставила на место Билозир и напомнила о ее 'грешке'. Видео

Известная украинская певица Оля Полякова публично ответила на обвинения в плагиате своей коллеги Оксаны Билозир и пристыдила ее за угрозы судебными разбирательствами из-за якобы нарушения авторских прав. Поводом для конфликта стала "Колыбельная" Поляковой о детях во время войны, записанная на музыку легендарного композитора Мирослава Скорика. "Вы, Оксана, не имеете к ней никакого отношения", – заявила эпатажная знаменитость.

Обращение к народной артистке Украины звезда обнародовала на личной странице в Instagram. Она посоветовала Билозир "заниматься судами", решая вопросы своего "незаконного недостроя".

Полякова уверена, что ее коллега захотела путем публичного скандала напомнить о себе и привлечь внимание СМИ. Однако, как подметила певица, делать это во время войны – неуместно.

"Знаю, что не время сейчас устраивать срачи, но я просто не могу не прокомментировать Оксану Билозир, которая угрожает мне судом за песню "Колыбельная". На каком основании, Оксана? У вас есть авторское право на музыку Мирослава Скорика? Вы его наследница? Или, может, соавтор этой великой мелодии? Если это так, то я не удивлюсь вашей деловой хватке. Текст создал Александр Воротарев по моей просьбе написать песню обо всех матерях и детях, которые находятся в подвалах. На мелодию, которая бы поддерживала дух в этих людях. Это был зов. Но вам этого не понять", – эмоционально произнесла Полякова.

Видео дня

Певица добавила, что в столь сложное для Украины время люди нуждаются в музыке, которая смогла бы их поддержать. Вместо этого, как отметила исполнительница, Билозир занимается распространением неправды.

"Давайте будем честными: к "Колыбельной", написанной на мелодию Мирослава Скорика, вы, Оксана, не имеете никакого отношения. Однако имеете отношение к незаконному какому-то недострою. Вот и занимайтесь там судами, застройщица вы наша. Так досадно, что человек, который должен был поддерживать страну и людей песней, просто пишет какую-то глупость и неуместность в соцсетях", – подытожила Полякова.

Напомним, Билозир в соцсетях обвинила Олю Полякову, Тоню Матвиенко и Ольгу Полежаку в отсутствии "творческой фантазии и своего креативного мышления". Она добавила: "Война войной, а законы в Украине работают! Хотите получать письма счастья?"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Билозир пристыдила и телеведущая Катя Осадчая. По мнению журналистки, устраивать подобные разбирательства во время войны – дикость, а все претензии к певицам касательно возможного плагиата можно было написать лично.