'Я дала вторую жизнь Виннику': Холоденко подняла на смех беглого артиста и предложила ему новую песню

Украинская психолог Наталья Холоденко в необычном контексте вспомнила беглого певца Олега Винника, который недавно анонсировал большое возвращение на сцену, однако потерпел неудачу. Инфлюэнсер посоветовала артисту слова для новой песни и отметила, что дала ему "вторую жизнь".

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В студии шоу "Спросила" Надежды Матвеевой психолог должна была продолжить фразу из украинского фольклора. Холоденко получила задание со звездочкой и даже позвонила своему коллеге Дмитрию Карпачеву, чтобы он помог разгадать загадку. Гостья должна была придумать окончание предложения: "Хитрая срака пердит тихо, а воняет..." Впоследствии ведущая объяснила, что в выражении речь идет о хитром человеке.

Разгадка оказалась удивительно метафорической: "Хитрая срака пердит тихо, а воняет на всю деревню". Психолог приписала крылатое выражение скандальному певцу Виннику и предложила ему использовать фразу в творчестве. "Боже, какая хорошая фраза. Прямо в начале песни. Я думаю, что Винник мог бы спеть эту песню. Он выйдет с этими своими косами. Без маникюра. И такой: "Хитрая срака пердит тихо... И волчицы все подошли ко мне .... А воняет на всю деревню". И как-то там пошло дальше, припев, – пошутила Холоденко. – Я только что дала вторую жизнь Виннику на украинской эстраде".

Напомним, недавно артист-беглец афишировал концерт в столице Польши, который должен был состояться в декабре 2024 года. Однако впоследствии в команде исполнителя заявили, что выступление отменено. Подробности – в нашем материале.

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