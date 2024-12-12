Скандальный концерт Олега Винника в Польше не состоится: в команде артиста назвали причину

Концерт певца Олега Винника, сбежавшего из Украины в начале полномасштабной войны, в Варшаве все же обернулся провалом и артист решил перенести его на следующий год. Вышло это на фоне хейта в сети.

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Команда Олега Винника назвала в официальных соцсетях причину – якобы перенесли выступление из-за технических проблем. Объявили также новую дату "незабываемого шоу" – 24 апреля 2025 года на том же месте, в то же время.

"Дорогие друзья! Сообщаем, что концерт Олега Винника в Варшаве переносится по техническим причинам. Новая дата проведения концерта – 24 апреля 2025 года", – сообщил скандальный артист.

Его команда не оставляет надежды, что в апреле все же удастся провести концерт для украинцев, которые проживают за рубежом или ради него готовы поехать в Варшаву. "Уже совсем скоро мы встретимся и создадим незабываемую атмосферу вместе с любимым артистом!" – добавили представители Винника.

На прошлой неделе, когда певец напомнил о запланированном впервые за 2,5 года выступлении, на него "посыпалось" немало хейта. Украинцы напомнили артисту и его скандальный таинственный побег из Украины в разгар полномасштабной войны РФ, и "глоток свежего воздуха" из Германии военным на фронт. Общество тогда дало понять, что его концерты теперь немногие ждут.

Более того, после переноса концерта немало билетов фанаты артиста уже успели сдать.

Ранее OBOZ.UA писал, что билеты на концерт Олега Винника в Варшаве почти не покупают, а вот цены на места кусаются.

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