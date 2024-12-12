Холоденко неожиданно высказалась о смерти Узелкова и его скандальном разводе: было слабое место

Украинский психолог Наталья Холоденко, ранее тесно общавшаяся с Вячеславом Узелковым, прокомментировала внезапную смерть боксера. Она назвала перенесенный в 2012 году инсульт боксера слабым местом, повлиявшим на его дальнейшую жизнь.

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Свое мнение Холоденко высказала в программе "Запитала" телеведущей Надежды Матвеевой. По словам психолога, она давно перестала поддерживать контакт с Узелковым, поэтому воспоминание о бывшем друге на шоу несколько удивило. Но, несмотря на это, Холоденко все же вспоминает о боксере только хорошие события, ведь для нее он был приятным в общении человеком.

"У меня о Славе Узелковом очень положительные впечатления, из-за того, что мы общались. Я знаю, что он из бедной непростой семьи, что он очень прошел трудный путь, то, что у него немного речь была приторможена (это мы заметили через инсульт). Это было его слабое место", – сообщила психолог.

Она рассказала, что громкий развод Узелкова с женой Мариной Боржемской был неожиданным, ведь боксер всегда говорил только хорошее о своей семье и показывал, как сильно ее любит. В то же время Холоденко не поддерживала в момент расставания в 2018 году давнего друга, ведь тогда не общалась с ним.

"У меня очень хорошее впечатление о нем. Мы разошлись из-за того, что он вернулся в Винницу, а я в Киев. Мы дистанцировались и уже даже не созванивались, хотя был такой период. Он всегда о своей семье очень положительно отзывался, он всегда очень гордился, что они много лет вместе, что у них такие поздние дети, но они такие долгожданные. Это просто чудо, это уникальные дети и имена у них нестандартные и, к сожалению, такая смерть, – поделилась она. – Я не следила за историей, когда они развелись. Мы уже не были в контакте, то есть это было уже неприемлемо, чтобы я совершала звонок и какую-то оказывала поддержку или вопросы задавала".

Тогда Наталья Холоденко поинтересовалась у Надежды Матвеевой, говорил ли когда-нибудь спортсмен что-нибудь плохое о своей экс-жене. На это телеведущая ответила: "Мне лично нет. Наоборот. Все, что я слышала – это о взаимной любви, о росте детей..."

Ранее OBOZ.UA писал, что Марина Боржемская публично отреагировала на громкие обвинения мамы Вячеслава Узелкова, которая обвиняла ее в смерти боксера. Она отметила, что часто люди даже не догадываются, что происходит в жизни других, за кулисами идеальной картинки в соцсетях.

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