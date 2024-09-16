Телеведущая Тала Калатай покумилась с семьей экс-министра обороны Алексея Резникова, с которым дружит уже больше 20 лет

Известная украинская телеведущая, актриса и многодетная мама Тала Калатай покрестила младшую дочь Екатерину от грузинского бизнесмена Лаши Шихашвили. У артистки есть также двое детей от первого брака с телепродюсером Андреем Слободяном.

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Крестной пятилетней Эки стала лучшая подруга и коллега артистки – телеведущая Юлия Зорий, которая присутствовала на церемонии с мужем – экс-министром обороны Украины Алексеем Резниковым. С ним, как оказалось, Калатай тесно знакома более 20 лет. Снимками памятного события телеведущая поделилась на своей странице в Facebook. А в разговоре с OBOZ.UA раскрыла интересные подробности церемонии.

"Этот день по ряду причин пришлось откладывать долгие пять лет, – рассказывает OBOZ.UA Тала Калатай. – То пандемия, потом началась война, поэтому все не складывалось. С крестными мы определились давно – Юлия и два наших друга Алик и Гига". Церемония состоялась в Свято-Михайловском храме: "Я его очень люблю! Приходила сюда еще студенткой театрального на лекции по истории изобразительного искусства. Очень понравился священник и сама атмосфера – камерной получилась".

"Дочка – счастлива, – продолжает Тала. – Именно она стала инициатором своего крещения. Недавно увидела у старшего брата Макара крестик на шее и захотела. Я объяснила, что она не может пока носить такое украшение, потому что не крещеная. И с этого времени об этом только и разговоры. Две недели назад мы приехали с ней в Киев (телеведущая с детьми из-за войны временно проживает в Греции. – Ред.) и решили осуществить ее мечту. Она очень усердно к этому готовилась. Вспоминаю, когда мы крестили сына Макарчика, ему было девять месяцев – очень плакал, старшая Машка была совсем крохотной и так визжала, что никаких сил не было. Здесь все было иначе – ребенок понимал, что с ней происходит. И, как отметили наши друзья, прошла через этот обряд с невероятным достоинством".

После церемонии гости отпраздновали событие в грузинском ресторане, которым управляет подруга мужа телеведущей: "Нам организовали вкусный ужин, за что очень благодарны".

Артистка также призналась, что во время нашего разговора параллельно упаковывает в дорогу чемоданы: "Сегодня мы уже едем обратно в Грецию, потому что нас очень ждет Макар, с которым остался его папа. Эка категорически отказывается покидать Киев, а я прошу побыть в безопасности еще хоть какое-то время".

"С семьей моей подруги Юлии видимся каждый раз, когда приезжаем в Украину, – добавляет Тала. – Мы вместе с 2011 года. С Алексеем познакомилась еще раньше – более 20 лет назад. Он был свидетелем на моей первой свадьбе. Я очень благодарна ему, что он нашел время и разделил с нами это событие. Также всем нашим друзьям и родственникам, которые присутствовали на празднике. Моя мама, брат, наша няня, которая была с нами 18 лет, крестные старших детей. Пришла Олечка – любимая девушка моего первого мужа Андрея. Знаете, война показала, что ничего дороже близких людей в жизни нет".

Тала Калатай и Юлия Зорий – лучшие подруги уже много лет. Более того, Тала сыграла одну из ключевых ролей в жизни Юлии: познакомила ее с будущим мужем. Это произошло весной 2017 на вечеринке в честь Евровидения. Через три года влюбленные поженились. Алексей Резников тогда занимал должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Тала Калатай, которая была одной из гостей на свадьбе, призналась позже: "Ваша семья – результат моего упрямства. Не зря я Малую свою заставила в принудительном порядке мыть голову и идти на вечеринку в честь Евровидения, где и познакомила ее с моим любимым другом Лешей".

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