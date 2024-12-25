Самоубийство экс-мужа Седоковой: семья Яниса Тиммы отказалась от традиционных похорон, а предательница Украины 'оживилась' в соцсетях

Певица-предательница Анна Седокова "оживилась" в соцсетях после того, как 9 дней назад ее экс-муж совершил самоубийство. Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой 16 декабря – в день рождения бывшей любимой, с которой был в браке 4 года. Пара разошлась в сентябре 2024 года по инициативе женщины, с чем не мог смириться спортсмен.

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Через неделю после того, как стало известно о трагедии, Седокова снова вышла в соцсети. Артистка обновила главное фото в Instagram – теперь там изображена замочная скважина в форме сердца. Кроме того, певица сменила статус, написав загадочную фразу на английском языке: "Вы знаете мое имя, но не мою историю".

Как известно, неделю назад запроданка попала в больницу с нервным срывом. Звезда заявила, что оплатила часть похорон, ведь семья баскетболиста не могла взять на себя большие расходы. Хотя товарищ Тиммы, бизнесмен Мартиньш Лаува, отметил: Седокова не участвовала в оплате этих расходов.

Накануне Лелде Жандецкая, сестра Яниса, сообщила, что тело брата не могли доставить из Москвы на родину из-за бюрократических процедур. Впрочем, прощание со спортсменом все же состоится 27 декабря. По ее словам, латвийца кремируют. Доподлинно неизвестно, появится ли на похоронах сама певица.

Ранее OBOZ.UA писал о том, оставил ли Янис Тимма наследство Анне Седоковой перед тем, как покончить с собой. Подробности – в нашем материале.

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