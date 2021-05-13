Высший совет правосудия возьмется за дело о "пьяном вождении" скандальной дочери судьи

София Ковнир
София Ковнир
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Высший совет правосудия возьмется за дело о 'пьяном вождении' скандальной дочери судьи

Высший совет правосудия рассмотрит жалобу на судью, который якобы помог избежать ответственности 20-летней студентке Анастасии Константиновой, "прославившейся" высказываниями о российском рэпере Басте. В прошлом году патрульные заподозрили девушку в пьяном вождении, однако тест на драгере она проходить отказалась.

Тогда полицейские составили протокол и дело передали в Печерский суд, где мама Анастасии Кристина Константинова и отчим Виктор Кицюк работают судьями. Об этом говорится в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как рассказал член правления фонда Dejure Роман Маселко, сама Константинова не явилась на суд, а дала письменные пояснения, мол, не была за рулем, а просто сидела в машине и ждала такси.

Кроме того, девушка предоставила справку, что она якобы не была в состоянии алкогольного опьянения. Тогда судья-коллега матери Анастасии рассмотрел дело за восемь дней и закрыл его.

Постановление суда
Постановление Печерского суда

Напомним, ранее Анастасия, которая вступилась за российского рэпера Басту и оскорбила украинцев, извинилась перед ними. Она назвала свое высказывание "неправильным" и заявила, что является ценительницей творчества Басты, однако не знала о его политических взглядах.

Анастасия Константинова, которая вступилась за российского рэпера Басту

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В декларации ее предполагаемой матери, Кристины Константиновой, говорится, что семья прописана в Северодонецке, а проживает в доме под Киевом.

  • В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко категорично отреагировали на скандал с их студенткой Анастасией Тарасюк, которая "прославилась" высказываниями о российском рэпере Басте, и подчеркнули важность репутации учреждения.

Украинаскандалызвездылюдишоу-бизнесшоуБаста (Василий Вакуленко)