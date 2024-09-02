Хороший уровень и бесплатно. Елена Шоптенко рассказала, в какую школу в Вене пошел ее сын-первоклассник

Известная украинская танцовщица и победительница телепроекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко с начала полномасштабного вторжения нашла временное убежище с сыном в австрийской Вене. В июне Алексею исполнилось шесть лет, а в сентябре он отправился в школу за границей.

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В интервью OBOZ.UA Елена рассказала, как выбирала сыну учебное заведение. А также объяснила, чем отличаются австрийские учебные заведения от украинских.

"В принципе, условия здесь такие, как и у нас: можешь выбирать из школ, которые закреплены по месту жительства, – рассказывает Елена Шоптенко. – Важный плюс: образование бесплатное, оно хорошего уровня. И другое, чем наша. К примеру, мне школа сына – совсем не похожа на учебное заведение, где я училась. Здесь дети имеют свободу самовыражения, свободу выбора. Идут в школу не потому, что нужно, а потому, что им там интересно. Само помещение – разноцветное, непохожее на серые здания моего детства".

"Задача учителя – постепенно научить детей учиться, интересоваться, мыслить. И никаких сверхзадач, – продолжает Елена. – Вспоминаю, когда я пошла в свой первый класс, мама сразу же отдала меня дополнительно на танцы и на курсы английского языка. Загрузила по полной. Здесь ребенку стремятся продлить детство. Но я все-таки ищу золотую середину. Потому считаю, что, например, спорт нужен – потому что это воспитание характера и понимание того, что без труда ничего не получится. Английский язык обязателен, притом чем раньше – тем лучше".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды показали архивные фото со своего 1 сентября: Даша Астафьева со стрижкой "под мальчика", а Ксения Мишина – икона стиля.

Также OBOZ.UA рассказывал о том, как выглядели на первое сентября Катя Осадча, Святослав Вакарчук, Тина Кароль и другие. Подробности – в нашем материале.

Полное интервью с Еленой Шоптенко читайте на OBOZ.UA в среду, 4 сентября.

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