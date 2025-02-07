'Вырыли себе еще большую яму': Kalush оправдались за отказ в помощи собирать деньги на дрон, но есть нюанс

Участники украинской группы Kalush вышли на связь после скандала, что разгорелся вокруг коллектива, ведь он не согласился распространять сбор на дрон "Дзига" для воинов ВСУ. Победители песенного конкурса Евровидение 2022 извинились за неприятную ситуацию, что повлекла большое количество негатива, однако четкой причины отказа так и не назвали.

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Соответствующий пост появился на странице артистов в Instagram. Они отметили: полностью осознают, благодаря кому могут продолжать развивать свою карьеру, поэтому в течение трех лет полномасштабной войны неоднократно донатили на помощь защитникам.

"Вчера мы получили много негатива из-за вопроса "донатим ли мы?" (Спойлер: да примерно 80млн+ грн за 3 последних года мы аккумулировали для Сил обороны Украины (СОУ), среди которых были и собственные средства). Хотим принести свои извинения. Нам действительно жаль, что наши слова и коммуникация принесли столько негатива. Извините!" – написали участники коллектива.

Кроме того, Kalush сообщили, что постоянно передают помощь разным фондам и организациям, помогающим СОУ и гражданскому населению. Как отметили артисты, они собирали средства на реабилитацию защитников Мариуполя, покупку очистных сооружений для Херсонской больницы после подрыва Каховской ГЭС и помогали обеспечить ремонт авто для защитников. Более того, по словам участников коллектива, они донатили и на дроны в фонд Сергея Притулы.

"Хотим прояснить позицию. Да, мы поддерживаем практически все направления помощи и СОУ, и гражданскому населению. Да, мы поддерживаем закупку аптечек, турникетов, кровоостанавливающих, раций, старлинков, оптики, БпЛА, ПНБ, генераторов, зарядных станций, авто, РЭБов, иных снаряжений. Да, мы поддерживаем протезирование для бойцов, потерявших конечности. Это не только деньги со сборов и аукционов, но, конечно, и наши собственные средства", – отметили артисты.

Kalush добавили, что поддержка всех вышеупомянутых направлений – устойчивая позиция группы, которой они придерживаются. Как отметили в коллективе, они всегда пытаются освещать и распространять инициативы, с которыми к ним обращаются, но только в тех случаях, когда это не противоречит принципам артистов.

"Мы хорошо понимаем, благодаря кому можем заниматься творчеством, благодаря кому еще стоят украинские города и села и благодаря кому мы до сих пор вообще живы", – добавили Kalush.

Однако такой пост-оправдание не слишком снизил уровень возмущения украинцев:

"То есть вы не репостите сборы, которое касаются оружия, а сами на оружие донатите. Где в этом логика?"

"В Тихом океане меньше воды, чем в этом посте".

"Это все конечно круто, но что-то я не увидела объяснения смс вашего менеджера, а именно цитирую: "группа не репостит сборы, которое касаются оружия". Пазл не складывается, ребята. Только больше яму себе вырыли".

"Ситуацию не прояснили, почему был отказ. Просто перечислили свои заслуги".

Напомним, группа Kalush вызвала сильное возмущение у украинцев, отказавшись распространять сбор на дрон "Дзига" для воинов ВСУ. С соответствующей просьбой к ним обратилась блоггер Алина Солнцева, которая хотела разыграть за донат гитару, которую приобрела на концерте коллектива в Валенсии, и направить средства на помощь военным. По своему запросу девушка получила отказ от представителей группы: "Ознакомились подробнее с дроном "Дзига". К сожалению, группа не публикует и не распространяет репостами сборы, которые касаются оружия. При следующем сборе, который не касается оружия, мы обязательно сделаем репост. Спасибо за понимание".

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