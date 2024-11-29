Риз Уизерспун разозлила сеть рекламой книги о РФ: пришлите ее в Украину, мы тоже почитаем о российском балете

Актриса Риз Уизерспун вызвала волну негатива в сети, поскольку решила прорекламировать новеллу, популяризирующую русскую культуру. 48-летняя знаменитость имеет свой книжный клуб, где порекомендовала читателям познакомиться с произведением City Of Night Birds ("Город ночных птиц") американской писательницы корейского происхождения Юхеа Ким, которая не скрывает свою приверженность к РФ.

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На Instagram-странице организации актриса назвала творческое наследие автора "выбором декабря". Такое решение звезды сильно разозлило сеть, поскольку в то время как Украина страдает от террористических действий страны-агрессора, она посоветовала узнать больше о российском балете.

О чем книга City Of Night Birds

Новелла Юхеа Ким раскрывает историю российской балерины Натальи, которая должна была на длительный период отказаться от своей карьеры, ведь попала в серьезную аварию. Для более быстрого восстановления она употребляла много лекарств, однако из-за тоски по большой сцене стала зависимой от алкоголя. После реабилитации балерина возвращается в Санкт-Петербург, где за ней встает выбор: рискнуть и снова вернуть себе прежний успех или навсегда отказаться от танцевальной карьеры.

"Эта история заставила меня задуматься над тем, как мы преодолеваем неудачи и переосмысливаем то, что действительно имеет значение", – высказалась о произведении Риз Уизерспун, слушая аудиокнигу.

Что известно об авторе

Юхеа Ким родилась в Корее, однако выросла в Портленде (США), а во взрослом возрасте переехала в Лондон. Вероятно, тему балета в новелле автор раскрыла небезосновательно, ведь ее жизнь тоже была связана с этим видом сценического искусства. Российская культура также не просто так стала центром книги City Of Night Birds, поскольку писательница откровенно говорит о своем увлечении страной-агрессором. За один из своих романов автор получила литературную премию РФ и посетила страну прямо во время кровавой войны. Более того, там она побывала в имении Толстых и назвала этот день "одним из самых счастливых в ее жизни". К тому же Юхеа Ким жертвует часть средств, заработанных из своего эко-литературного онлайн-журнала, российскому фонду охраны тигров и леопардов.

Реакция сети

Когда в сети появилось видео, где Риз Уизерспун рекламирует книгу о русской культуре, украинцы не смогли сдержать негативных эмоций.

"Сегодня Россия запустила около 100 ракет в Украину, а вы берете и хвалите книгу о русской культуре?"

"Ого, книга о русской культуре. Да "интересно"! Русская культура – это убийство, смерть, пытки, террор. Вы это знаете? Вам не безразлично?"

"Почему бы вам с книжным клубом не приехать в Украину и не почитать эту "книгу" в каком-нибудь укрытии, прячась от российских ракет? Это прибавило бы к российской эстетике, которую вы так стремитесь исследовать".

"Приезжайте в Украину и читайте ее в оккупированных Россией городах. Бегайте под ракетами и беспилотниками, чтобы скрыться".

"Мой зять был убит россиянами прямо на Рождество прошлого года, потому что он хотел, чтобы его семья была жива и в безопасности. И то, что вы продвигаете эту книгу, означает, что вы толерантны к терроризмe и насилию во всех возможных формах и проявлениям".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сеть возмутило видео с участницей шоу "Беременная в 16", родившей от учителя.

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