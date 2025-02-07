Отказали в сборе на дрон: победители Евровидения 2022 Kalush разозлили украинских артистов и потеряли часть фанатов

Участники рэп-группы Kalush, которые в 2022 году одержали победу на песенном конкурсе Евровидения, не на шутку разозлили украинцев, отказавшись распространять сбор на дрон "Дзига" для воинов ВСУ. С соответствующей просьбой к артистам обратилась блоггер Алина Солнцева, однако представители коллектива объяснили: они не репостят информацию, что касается оружия.

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Скриншот личной переписки с членом команды группы девушка разместила на своей странице в Instagram. Такой ответ вызвал сильное возмущение у украинцев, так что под постами музыкантов появилось много гневных комментариев. Более того, не смогли остаться в стороне от скандала и некоторые артисты отечественного шоу-бизнеса, которые вышли на связь в соцсетях, чтобы прокомментировать инцидент.

На своей личной странице Алина Солнцева анонсировала сбор на дрон "Дзига". Для этого она решила разыграть за донат гитару группы Kalush с автографами участников, которую приобрела во время концерта в Валенсии. Блогер обратилась к музыкантам с просьбой помочь распространить сбор, однако получила отказ.

"Ознакомились подробнее с дроном "Дзига". К сожалению, группа не публикует и не распространяет репостами сборы, которое касаются оружия. При следующем сборе, который не касается оружия, мы обязательно сделаем репост. Спасибо за понимание", – отметили представители коллектива.

Интересно, что согласно информации, появившейся в Telegram-канале "Єврофани", сначала команда Kalush согласилась распространить сбор, однако впоследствии изменила мнение.

На такое решение отреагировали украинские артисты. Исполнитель и звезда фильма "Люксембург, Люксембург" Рамил Насиров в своем Instagram с бранью обратился в музыкальный коллектив.

"То есть кто-то должен вас защищать, ваших родных, дома. Каждый день гибнут лучшие украинцы, молодые парни и девушки, чтобы вы выпускали свои песни, а помогать стране нах*й надо?" – не подбирая слов, отметил артист.

Похожее мнение высказал и брат исполнителя Амил Насиров. В своих соцсетях он написал: "Мы Kalush, зарабатываем деньги на украинцах, но не поможем им даже репостом! Потому что дрон – это оружие, защищающее украинскую нацию от уничтожения. Мое мнение: вообще не удивлен".

Высказал свое мнение по поводу инцидента и стендап-комик Василий Байдак. Он иронически сравнил группу с Австрией, ведь правительство страны заявило, что доходы от замороженных активов Центробанка России не должны быть потрачены на закупку оружия для сил ВСУ.

Не остались в стороне от инцидента и пользователи сети. Под недавними постами коллектива Kalush украинцы оставили много гневных комментариев, где отметили, что были разочарованы группой и не планируют посещать их концерты.

"В Днепр можете не ехать, у нас здесь дроны каждый день, а то, как я поняла, у вас с этим проблемы".

"Если ваши песни это своего рода оружие, то я не буду ходить на ваши концерты, потому что ваше оружие не помогает победить! Я бы сказал: "До встречи", но с вами встречаться больше не хочется, поэтому скажу: "Прощайте".

"Деньги зарабатывать на украинцах нормально, а помогать армии – не нормально? Что-то вы не поняли, ребята".

"Удаляю все ваши песни".

"Развлечена не отказом запостить сбор, а причиной!"

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