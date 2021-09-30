Сорвал джекпот: мужчина выиграл в лотерею и утонул. Подробности и фото

57-летний Грегори Джарвис, тело которого нашли в заливе Сагинау, штат Мичиган, в прошлую пятницу, выиграл $45 000 перед смертью. У него в кармане нашли лотерейный чек.

Об этом сообщает издание ABC12, ссылаясь на местные правоохранительные органы. Полиция не рассматривает возможность убийства или суицида. По их версии, мужчина поскользнулся в лодке, ударился головой и упал в воду.

13 сентября американец играл в казино в отеле Blue Water Inn, где и сорвал джекпот. Однако деньги он сразу получить не смог, ведь у него не было необходимых документов. Игроки, которые выигрывают от $600 должны показать паспорт и карту социального страхования.

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Грегори пришлось подавать заявку на получение необходимой карты, но этот процесс в Англии занимает несколько недель. Не дождавшись почтового перевода, мужчина трагически погиб.

Знакомые Джарвиса говорят, что он хотел получить деньги и поехать к сестре и отцу в Северную Каролину. После смерти денежный чек отдали родственникам покойного.

Также OBOZREVATEL сообщал о 59-летнем жителе Мичигана, который разгадал секрет лотереи и выиграл $376 000.