Мужчина разгадал секрет лотереи и выиграл 10 млн грн

В городе Розвилл (штат Мичиган, США) 59-летний мужчина сорвал джекпот в 376,5 тысячи долларов (более 10 миллионов гривен). Ему это удалось благодаря анализу выигрышных чисел в лотерее.

Как сообщает информационное агентство UPI, для выиграша ему пришлось провести целое исследование. Розыграш состоялся 31 июля.

Как рассказал сам мужчина, который пожелал сохранить анонимность, раньше он выбирал рандомные числа, а потом начал анализировать, какие из них выпадают чаще. В результате тщательного исследования, мужчине все же удалось выяснить, как заполучить большую сумму денег.

Он выбрал числа 05, 07, 18, 36 и 38.

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"Я покупаю лотерейные билеты, когда накапливается большой призовой фонд. Раньше я выбирал числа наобум, но затем начал изучать, какие из них выпадают чаще, и это сработало!" – рассказал мужчина.

Он также поделился своими эмоциями после того, как понял, что выиграл огромную сумму денег. Мужчина отметил, что смотрел розыгрыш по телевизору, и числа, которые выпали, показались ему знакомыми. Именно тогда он проверил билет и понял, что стал победителем.

По словам счастливчика, сначала он даже не поверил своим глазам.

"Я смотрел розыгрыш в ту ночь, и цифры показались мне довольно знакомыми. Я пошел на кухню, чтобы взять свой билет, и, просматривая его, я просто продолжал думать: "Это не может происходить со мной", – цитирует издание его слова.

Мужчина заявил, что планирует потратить выигранные в лотерее деньги на путешествия и инвестиции в будущее.

Напомним, в лотереи Супер Лото (Украинская национальная лотерея) в марте 2021 года был сорван крупнейший за всю историю существования лотерей в Украине джекпот в размере более 33 млн гривен. Он достался онлайн-игроку.

А в декабря 2020 года был выигран рекордный джекпот международной лотереи EuroMillions – 200 миллионов евро. Он достался жителю Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала пандемии коронавируса в мире как минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами. Рост их состояний произошел за счет роста спроса на вакцины от COVID-19.