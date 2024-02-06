В сети 'похоронили' мужа Наталки Денисенко, защищающего Украину. Актриса отреагировала нецензурной лексикой

На днях сеть всколыхнуло обсуждение горя в семье актрисы Натальи Денисенко и ее мужа-воина Андрея Фединчика, которое они пережили летом прошлого года. Один из пабликов обнародовал новость с кликбейтным заголовком и черно-белым фото пары, что натолкнуло некоторых украинцев на мысль о смерти избранника артистки, который сейчас борется за свободу страны в рядах ВСУ.

И хотя речь в новости шла о смерти сверка звезды, не каждый читатель паблика "Интересные темы" перешел к тексту, поэтому под постом можно найти соболезнования из-за гибели героя. Наталья Денисенко не смогла не отреагировать на такую манипуляцию.

Сообщение ей прислала одна из подписниц, обратив внимание актрисы на то, что некоторые люди в комментариях уже сочувствуют ее "потере мужа".

"Ну ебтвм! Зачем такие заголовки ставить? Вы там подурели? Что у этих журналистов в уме? Эти слова я говорила о папе Андрея, которого похоронили в прошлом году", – эмоционально выразилась звезда

Пост с кликбейтным заголовком "Страшная потеря.. Традиция случилась в семье известной актрисы: "Я его так любила, и он меня очень любил" появился накануне.

Под ним собралось уже более 200 сообщений и 5 тысяч лайков, а в комментариях, как можно увидеть, люди желают актрисе сил пережить смерть "героя" – то есть Андрея Фединчика, героически защищающего Украину. Его отец умер от рака, когда сын уже воевал с оккупантами.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса поехала навестить мужа на передовой, ведь ему не часто удается бывать дома. Видео их встречи растрогало сеть.

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