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В сети "похоронили" мужа Наталки Денисенко, защищающего Украину. Актриса отреагировала нецензурной лексикой

Катерина Малай
Люди
1 минута
279
В сети 'похоронили' мужа Наталки Денисенко, защищающего Украину. Актриса отреагировала нецензурной лексикой

На днях сеть всколыхнуло обсуждение горя в семье актрисы Натальи Денисенко и ее мужа-воина Андрея Фединчика, которое они пережили летом прошлого года. Один из пабликов обнародовал новость с кликбейтным заголовком и черно-белым фото пары, что натолкнуло некоторых украинцев на мысль о смерти избранника артистки, который сейчас борется за свободу страны в рядах ВСУ.

И хотя речь в новости шла о смерти сверка звезды, не каждый читатель паблика "Интересные темы" перешел к тексту, поэтому под постом можно найти соболезнования из-за гибели героя. Наталья Денисенко не смогла не отреагировать на такую манипуляцию.

Сообщение ей прислала одна из подписниц, обратив внимание актрисы на то, что некоторые люди в комментариях уже сочувствуют ее "потере мужа".

В сети "похоронили" мужа Наталки Денисенко, защищающего Украину. Актриса отреагировала нецензурной лексикой

"Ну ебтвм! Зачем такие заголовки ставить? Вы там подурели? Что у этих журналистов в уме? Эти слова я говорила о папе Андрея, которого похоронили в прошлом году", – эмоционально выразилась звезда

Пост с кликбейтным заголовком "Страшная потеря.. Традиция случилась в семье известной актрисы: "Я его так любила, и он меня очень любил" появился накануне.

В сети "похоронили" мужа Наталки Денисенко, защищающего Украину. Актриса отреагировала нецензурной лексикой

Под ним собралось уже более 200 сообщений и 5 тысяч лайков, а в комментариях, как можно увидеть, люди желают актрисе сил пережить смерть "героя" – то есть Андрея Фединчика, героически защищающего Украину. Его отец умер от рака, когда сын уже воевал с оккупантами.

В сети "похоронили" мужа Наталки Денисенко, защищающего Украину. Актриса отреагировала нецензурной лексикой

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса поехала навестить мужа на передовой, ведь ему не часто удается бывать дома. Видео их встречи растрогало сеть.

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